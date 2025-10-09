RTP recebe mais 14,8 milhões de contribuição para o audiovisual e 20 milhões para modernização

A apresentação do OE, antecipada para esta quinta-feira, coincide com a apresentação do novo canal de informação da RTP, que a partir de domingo se chamará RTP Notícias.

A proposta de Orçamento do Estado apresentada esta quinta-feira prevê uma transferência para a RTP de 211,1 milhões de euros, valor que compara com 196,3 estimados para 2025 e com os 193,3 milhões de 2024.

Apesar do aumento do valor a transferir para o operador de serviço publico, o Orçamento de Estado não atualiza o valor mensal da contribuição para o audiovisual, como de resto já tinha sido avançado e à semelhança do que acontece nos últimos anos.

A este montante de CAV junta-se mais 20 milhões de euros para “reorganização e modernização da RTP”. “Em 2026, o Governo irá concluir a revisão do contrato de concessão de serviço público da Rádio e Televisão de Portugal (RTP). Paralelamente, prosseguirá o objetivo de que os serviços públicos de rádio, televisão, multimédia e notícias assegurem a prestação de um serviço público de excelência, garantam a liberdade, qualidade e imparcialidade do seu exercício, utilizem eficientemente os recursos financeiros disponibilizados pelos contribuintes, adequem o seu papel ao mercado concorrencial em que operam e cumpram um papel estratégico relativamente à lusofonia e à cultura nacional, adaptando-se às necessidades de modernização tecnológica”, lê-se no relatório do Orçamento de Estado.

De acordo com Vítor Gonçalves, diretor de informação da RTP, o relançamento do canal de notícias surge com o objetivo de “reafirmar compromisso com a notícia, o essencial do jornalismo“, disse na apresentação do novo estúdio de informação da RTP. “Todos. Pela verdade dos factos”, é a nova assinatura.

Voltando ao Orçamento de Estado, e apesar do programa de apoio aos media apresentado já há um ano, ainda no anterior executivo, o porte pago e os apoios à comunicação social mantêm-se por seu turno nos 4,5 milhões de euros. Ou seja, não há alterações.