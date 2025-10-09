Rui Moreira cede terreno para novo pavilhão do FC Porto no último dia à frente da Câmara

Rui Moreira e André Villas-Boas vão assinar esta sexta-feira um acordo para a transmissão do direito de superfície do terreno afeto à desativada Escola Ramalho Ortigão para a construção de um novo pavilhão multidesportivo.

Além da cedência do terreno por um período de 70 anos, este acordo inclui um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo que prevê uma comparticipação financeira que ascende aos 525 mil euros.

Durante os primeiros quatro anos, o clube vai pagar ao município um “valor simbólico” de 50 euros, que sobe depois para quase 11 mil euros.

A assinatura da escritura, nos Paços do Concelho, está agendada para a tarde desta sexta-feira, 10 de outubro, precisamente o último dia de Rui Moreira à frente da autarquia, antes de os portuenses irem às urnas no domingo escolher o seu sucessor.

A nota de agenda enviada às redações refere que o novo equipamento permitirá ao clube acolher todos os seus escalões de formação, alargar a prática desportiva a mais munícipes, nomeadamente no que se refere à vertente do desporto feminino, e incrementar a oferta de desporto adaptado.

A antiga Escola Ramalho Ortigão fica situada na Rua do Dr. Sousa Avides, perto das Piscinas da Campanhã que já são utilizadas pelo FC Porto, “o que permitirá potenciar sinergias operacionais”, sublinha a autarquia, notando ainda que nas imediações está igualmente em curso a empreitada do Campo Municipal de Campanhã.