Saldo da Segurança Social deve cair 4% no próximo ano

O Governo projeta uma queda de 3,9% no saldo do sistema Previdencial da Segurança Social para 2026, como resultado das despesas aumentarem 1,88 pontos percentuais acima das receitas.

Segundo o Relatório sobre a Sustentabilidade Financeira da Segurança Social que acompanha o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o saldo do sistema Previdencial deverá fixar-se em 4.964 milhões de euros no próximo ano, representando uma diminuição de 205 milhões de euros face à revisão de execução prevista para 2025 (PE2025).

Este recuo resulta de um crescimento descompassado entre receitas e despesas, com as despesas totais a dispararem 9,38% para 34.520 milhões de euros, enquanto as receitas totais crescem apenas 7,5% para 39.482 milhões de euros.

Porém, quando comparado com o OE2025, o saldo do sistema Previdencial registará um aumento de 7% em cerca de 326 milhões de euros no próximo ano, por conta de ajustamentos nas projeções e de medidas implementadas pelo Governo, particularmente pelo ministério tutelado por Maria do Rosário Palma Ramalho.

O documento publicado esta quinta-feira indica ainda que “os primeiros saldos negativos do Sistema Previdencial (Repartição) são esperados na segunda metade da década de 2030, podendo atingir valores negativos de 0,5% do PIB no meio da década de 2040”.

Apesar das pressões sobre o sistema, há uma nota positiva: as contribuições e quotizações deverão aumentar 6,9% no próximo ano, traduzindo-se num acréscimo de cerca de 2,1 mil milhões de euros face ao plano de execução para este ano. Porém, trata-se de um abrandamento face ao aumento de 8,5% previsto para este ano, face às contas de 2024. Algo também visíveis nas receitas correntes, que após este ano crescerem 8,7% para 32.211 milhões de euros, deverão crescer 6,8% no próximo ano.

O abrandamento do crescimento das receitas contributivas revela-se também insuficiente para compensar o crescimento acelerado das despesas, particularmente das pensões, que deverão crescer 7,2% no próximo ano (o mesmo aumento previsto para este ano).

Pressão demográfica e envelhecimento populacional

O principal motor da pressão sobre o sistema Previdencial em 2026, mas sobretudo nos próximos anos, é o envelhecimento demográfico. O OE2026 antecipa um aumento de 9,9% da despesa com pensões de velhice, de 9,6% com pensões de invalidez e de um aumento de 7,8% com pensões de sobrevivência, face aos números registados no OE2025.

As projeções demográficas são também particularmente reveladoras. De acordo com as estimativas oficiais, “o número de habitantes deverá situar-se nos 8,96 milhões, o que representa uma diminuição de 16,68% entre 2024 e 2070 (menos 1,8 milhões de indivíduos)”. Esta contração populacional, aliada ao aumento da esperança média de vida, cria um desequilíbrio estrutural entre contribuintes ativos e beneficiários de pensões.

A sustentar o equilíbrio das contas do sistema Previdencial continuará a estar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), atuando como instrumento de capitalização do sistema.

O desequilíbrio entre o crescimento das receitas contributivas e das despesas com pensões não é sustentável a longo prazo, mesmo considerando o papel mitigador do FEFSS.

As projeções para o FEFSS mostram um crescimento robusto da “almofada das pensões” nas próximas décadas. O documento indica que “em 2026, estima-se que o valor do FEFSS corresponda a 15% do PIB e a 216,9% dos gastos anuais com as pensões do sistema Previdencial”, superando pela primeira vez os 47 mil milhões de euros, e cumprindo assim os requisitos legais de cobertura mínima de dois anos de despesa com pensões.

Apesar desta “boia” de salvação, as projeções oficiais espelham a necessidade de reformas estruturais no sistema Previdencial. O desequilíbrio entre o crescimento das receitas contributivas e das despesas com pensões não é sustentável a longo prazo, mesmo considerando o papel mitigador do FEFSS.

O Governo reconhece estes desafios, tendo para o efeito criado um grupo de trabalho que vai “proceder a uma revisão atuarial da Taxa Contributiva Global do Sistema Previdencial” e “promover uma análise integrada da sustentabilidade, adequação e equidade intra e intergeracional dos sistemas públicos de proteção social”, lê-se no OE2026.