Tecnologia, comentadores e sondagens: Como vão as televisões fazer a cobertura da noite eleitoral das autárquicas

Veja como os canais vão acompanhar a noite eleitoral das autárquicas este domingo, dia 12.

As televisões estão a preparar uma emissão especial para acompanhar os resultados das eleições autárquicas de domingo e apostam em tecnologia para dar conta da evolução do escrutínio em todo o país, durante a noite. Comentadores, analistas e sondagens à boca das urnas são outros dos trunfos.

De acordo com fonte da Impresa, a SIC e a SIC Notícias estão a preparar uma emissão, em simultâneo, de cobertura da noite eleitoral das autárquicas 2025 com Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues, que “estarão em antena para revelar aos portugueses tudo o que se passa em todo o país a qualquer momento”.

Em estúdio, estarão vários comentadores, destacou a mesma fonte. “Com Clara de Sousa estarão António Vitorino, Sebastião Bugalho e Miguel Morgado”, sendo que “ao lado de Rodrigo Guedes de Carvalho, serão convidados Bernardo Ferrão, Ricardo Costa, José Gomes Ferreira, Maria João Avillez, Ângela Silva e Daniel Oliveira”.

Por sua vez, Bento Rodrigues “apresentará os resultados eleitorais ao minuto, com um grande ecrã interativo que mostrará a evolução da noite eleitoral em todo o País”, adiantou, apontando que a emissão estará em direto de mais de 40 pontos de reportagem por todo o território.

Já a RTP vai acompanhar “em direto todos os pormenores que marcam a noite eleitoral com uma emissão especial em simultâneo na RTP1 e no canal de informação da RTP”.

A partir das 18h55, a emissão especial dedicada às eleições autárquicas será conduzida por José Rodrigues dos Santos, Ana Lourenço, João Adelino Faria e Carlos Daniel, de acordo com o canal público.

A RTP estará “em direto dos principais e mais relevantes concelhos do país e das sedes partidárias”, acompanhando “as primeiras reações e resultados eleitorais”. Já em estúdio estarão os “comentadores da RTP e especialistas para uma análise detalhada à noite decisiva para a eleição do poder local”.

A TVI e a CNN Portugal disseram estar a preparar “uma operação sem precedentes” na noite eleitoral. De acordo com a newsletter da Media Capital, “entre os destaques desta operação está uma sondagem de grandes dimensões à boca das urnas em seis das maiores cidades do país, incluindo Lisboa e Porto, que dará os primeiros sinais de como os portugueses votaram”, lê-se na mesma nota.

Segundo a empresa, para acompanhar os resultados ao detalhe, “será utilizada a ‘Magic Wall’, permitindo acompanhar a distribuição de votos de forma dinâmica” e contando ainda “com mais de quatro dezenas de equipas em direto em todo o país”.

A emissão da TVI será conduzida por José Alberto Carvalho, Pedro Benevides e Sandra Felgueiras e a da CNN Portugal terá como anfitriões João Póvoa Marinheiro, Ana Sofia Cardoso, Ana Guedes Rodrigues e André Neto de Oliveira, que “irão acompanhar todos os desenvolvimentos minuto a minuto”.

Segundo a Media Capital, a emissão será “mais curta e concisa na TVI” e mais “longa, detalhada e analítica na CNN Portugal”, contando ainda com uma “forte componente digital”, incluindo resultados na hora e “análise interativa freguesia a freguesia”.

Além disso, destacou, para a noite eleitoral “estão mobilizados os principais comentadores da estação, oferecendo contextualização e diversidade de pontos de vista na televisão e também no digital”.

Também os canais da Medialivre, Now e CMTV, têm preparadas emissões especiais para domingo. Na Now haverá um “acompanhamento ao longo do dia de toda a eleição, votações e boicotes eventuais” com a emissão eleitoral a partir das 20:00.

A emissão irá contar com os pivots Pedro Mourinho, Janete Frazão, Patrícia Matos e Marisa Caetano Antunes, bem como a análise política com Santana Lopes, Duarte Cordeiro, Joana Mortágua, Rita Matias e Miguel Pinto Luz.

A análise de resultados estará a cargo de Luís Paixão Martins e João Gabriel e jornalística e de Eduardo Dâmaso, Maria Henrique Espada, Raul Vaz, Bruno Faria Lopes, Diana Ramos e Rui Batista e Miguel Carvalho.

A CMTV, por sua vez, contará com os pivots José Carlos Castro, Sara Carrilho, Daniela Polónia e Ângela Gonçalves Marques. Francisco Penim estará responsável pelos resultados e os comentários serão de Luís Campos Ferreira, Eurico Brilhante Dias, João Pereira Coutinho, Rui Pereira, Camilo Lourenço, Eduardo Cintra Torres e Francisco José Viegas.

Os dois canais irão divulgar uma sondagem à boca das urnas da Intercampus em Lisboa, Porto, Gaia, Sintra, Almada e Faro.

A noite eleitoral do novo canal Conta Lá vai contar com dois comentadores virtuais criados por Inteligência artificial (IA), uma experiência inédita na televisão em Portugal.

O canal “assume o caráter experimental deste projeto”, mas considera “importante” testar “estas novas ferramentas num momento crítico da transformação mediática global”, referiu Filipe Caetano, editor-executivo do Conta Lá e responsável editorial pelo projeto em parceria com a agência de inovação Instinct.