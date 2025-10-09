Trabalhadores da Sword Health encaixam 54 milhões de dólares com venda de ações

Os trabalhadores da Sword Health receberam 54 milhões de dólares pela venda de parte das stock options que detinham no unicórnio, num evento de liquidez privado, dos quais 40 milhões beneficiaram 205 trabalhadores da empresa em Portugal. É o segundo evento de liquidez para colaboradores em menos de dois anos. Até à data, a Sword já possibilitou a venda, por parte da sua equipa, de 200 milhões de dólares em ações da empresa.

“Desde o primeiro dia da Sword que tivemos como objetivo reconhecer todo o talento dos nossos colaboradores e o valor que criaram de forma direta, através de geração de liquidez que lhes permitisse criar um nível de riqueza geracional. Percebemos desde cedo que isto era importante também como forma de criar um ciclo virtuoso de geração de riqueza em Portugal. Foi essa a razão pela qual decidimos criar esses eventos anuais de venda de ações da Sword, por forma a permitir à nossa equipa ter acesso à liquidez, e esperamos que isto se torne mais comum em Portugal, com outras empresas que possam atingir o mesmo nível de sucesso da Sword no futuro”, diz Virgílio Bento, CEO da Sword Health, citado em comunicado.

Um total de 205 atuais e antigos trabalhadores em Portugal beneficiaram deste mecanismo, tendo encaixado 40 milhões de dólares com a venda as suas opções de ações na unicórnio; os restantes 14 milhões de dólares foram para 82 trabalhadores da companhia nos EUA. Atualmente, a empresa conta com 1.246 colaboradores em todo o mundo.

“Só assim se cria um ecossistema de inovação que possa colocar Portugal no grupo de países líderes mundiais em inovação. E isto só acontecerá se houver mais exemplos como a Sword em que o talento português é reconhecido de forma clara por quem as lidera”, acrescenta.

Com este evento privado de liquidez, eleva-se para 200 milhões de dólares o montante obtido pelos trabalhadores com a venda das suas ações. Os dois eventos de liquidez públicos somam 154 milhões de dólares. “A diferença do valor [para 200 milhões] atribui-se a vendas mais pequenas, com menos escala, nos anos anteriores a 2024″, refere fonte da empresa ao ECO.

O evento de liquidez resulta de um “desempenho financeiro excecional” da empresa, que “registou no terceiro trimestre um volume de receitas duas vezes superior à do período homólogo”, justifica a Sword sem adiantar valores.

A unicórnio, que tem uma solução de saúde baseada em Inteligência Artificial, já prestou mais de oito milhões de sessões com IA a mais de 600.000 pacientes, tendo gerado poupanças de mais de 1.000 milhões de dólares em custos de saúde para os seus clientes, segundo dados da companhia.