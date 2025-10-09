Trading Pro, a plataforma que aproxima o pequeno investidor dos mercados globais

Acesso facilitado aos principais mercados mundiais, custos reduzidos e ferramentas pensadas para quem quer começar a investir com segurança e autonomia. Angelo Custodio, do Departamento de Desenvolvimento e Marketing Trading Desk do novobanco, explica como a plataforma Trading Pro foi desenhada para democratizar o investimento e apoiar o pequeno investidor na construção de uma estratégia sólida, informada e disciplinada.

Como é que a plataforma Trading Pro se diferencia de outras plataformas de trading disponíveis em Portugal, especialmente para quem está a começar com capitais mais modestos? Quais as vantagens competitivas que julga mais relevantes para o pequeno investidor?

Diversificação e serviço são a chave. O Serviço Trading Pro do novobanco, disponibiliza uma extensa oferta de ações e ETFs aos seus clientes, nos principais mercados e economias mundiais. Através do suporte prestado, o cliente pode facilmente esclarecer qualquer questão técnica ou de mercado contactando a trading desk, ou mesmo utilizando o módulo de conversão em tempo real disponível na plataforma.

Pode explicar como funcionam as comissões, spreads e outros custos associados à utilização da plataforma? Que medidas tomaram para garantir que esses custos não penalizam os investidores com carteiras mais pequenas?

O Serviço Trading Pro não aplica nenhum custo adicional além dos custos de transação das operações. Inclusive, o custos tradicionais como a ”custódia de títulos”, ou comissões sobre pagamento de dividendos não existem no nosso serviço, assim como custos de movimentação ou manutenção. Esta política, permite aos pequenos investidores focarem-se apenas naquilo que são os seus negócios e a sua estratégia de trade e não em “custos escondidos”.

A facilidade de contacto com a trading desk, através da plataforma (chat), é um acelerador na já simples “curva de aprendizagem” de utilização da Trading Pro Angelo Custodio Departamento de Desenvolvimento e Marketing, Trading Desk do novobanco

Quais os mercados, ativos e instrumentos disponíveis via Trading Pro? Há alguma limitação para o pequeno investidor, seja de acesso, capital mínimo ou alavancagem?

A plataforma Trading Pro disponibiliza ferramentas que ajudam os investidores a tomarem decisões mais informadas. Os módulos de análise técnica, os gráficos, os alertas, os vários tipos de ordens, o suporte da equipa, são apenas algumas das funcionalidades que a ferramenta disponibiliza aos seus clientes. A adesão ao Trading Pro é totalmente gratuita, e o montante inicial (500€) é baixo para o serviço à disposição do investidor, que com mais ou menos conhecimentos técnicos não terá qualquer limitação na sua atividade diária de trade.

De que forma a Trading Pro aborda a questão do risco para o utilizador individual? Existem limites automáticos, alertas ou mecanismos de “stop loss” integrados que ajudam a controlar perdas?

Existe, e nós aconselhamos sempre os nossos clientes a não se esquecerem de algumas regras de ouro, como por exemplo a utilização de ordens stop loss, limitando o negócio a um possível valor de perda máxima. Definir um objetivo para o negócio em questão é também relevante, visto que permite “balizar” a nossa posição com uma ordem “stop loss” e uma ordem “take profit”. São estes tipos de ordens automáticas que limitam ao máximo decisões erráticas, que face a motivos como o medo ou ganância nos levam a alterar a nossa estratégia inicial, o que muitas vezes levam a resultados indesejados.

A literacia financeira acaba por ser uma espécie de missão para a equipa do Trading Pro, que já conta com vários eventos presenciais e online, onde permitiu a todos os participantes aprofundarem os seus conhecimentos sobre mercados capitais, assim como do próprio funcionamento da plataforma Trading Pro Angelo Custodio Departamento de Desenvolvimento e Marketing, Trading Desk do novobanco

Como foi pensado o design da interface e a usabilidade da plataforma para alguém que não é especialista? Há versões mobile e desktop? Qual é o percurso típico de um investidor iniciante desde abrir conta à sua primeira ordem?

A experiência do utilizador na plataforma Trading Pro é muito “amigável” e de simples compreensão. A facilidade de manuseamento de grande parte das ferramentas disponíveis permite até investidores mais recentes aproveitar o potencial das mesmas, de maneira a aplicar na sua metodologia ou estratégia de trade. Consideramos que a facilidade de contacto com a trading desk, através da plataforma (chat), é um acelerador na já simples “curva de aprendizagem” de utilização da Trading Pro.

A Trading Pro contempla iniciativas de literacia financeira, conteúdos de formação, webinars ou parcerias com entidades de ensino para capacitar novos investidores? Que papel entende que um banco como o novobanco deve ter nesse ecossistema?

A procura e implementação de iniciativas ligadas à literacia financeira é efetivamente relevante para o Banco, como se pode comprovar pelo Trading Pro Challenge’25, uma competição que o novobanco promoveu para dar a conhecer os mercados financeiros e a suas características a todos os participantes que se inscrevam. A literacia financeira acaba por ser uma espécie de missão para a equipa do Trading Pro, que já conta com vários eventos presenciais e online, onde permitiu a todos os participantes aprofundarem os seus conhecimentos sobre mercados capitais, assim como do próprio funcionamento da plataforma Trading Pro.

Para concluir, quais são as principais armadilhas ou limitações que um pequeno investidor deve conhecer antes de usar a plataforma? O que recomenda para quem quer começar com segurança, em vez de arriscar demais?

Importa salientar que investir no mercado de capitais tem de ser feito de forma consciente. “Money management” e gestão de risco são dois fatores preponderantes para uma atividade de trading lucrativa. Investir no mercado de capitais pode ser uma excelente forma de construir património e alcançar objetivos financeiros, mas exige conhecimento e disciplina. Aplicando algumas das regras e fatores já aqui discutidos, o investidor está um passo mais perto do seu objetivo, potenciar o seu capital!