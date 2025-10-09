Transferências para área euro passam a ter serviço para verificar beneficiário

As transferências bancárias para qualquer país da Zona Euro passam a contar com um serviço de verificação de beneficiário, permitindo ainda transferências imediatas, com a entrada em vigor de um regulamento da União Europeia (UE).

A partir desta quinta-feira, assinala o Banco de Portugal (BdP), os bancos passam a ter de permitir que os clientes iniciem transferências imediatas, caso permitam o envio de transferências tradicionais, e informar, gratuitamente, os clientes em poucos segundos sobre se os fundos foram disponibilizados na conta do beneficiário.

De igual forma, as instituições bancárias também passam a ter de garantir um serviço de verificação de beneficiário em todas as transferências tradicionais ou imediatas realizadas na área do euro.

“Deste modo, quer nas transferências nacionais, quer nas transferências realizadas para outros países da área do euro, os utilizadores poderão confirmar a identidade do beneficiário antes de autorizarem a operação”, explica a instituição liderada por Álvaro Santos Pereira em comunicado divulgado.

Estas ferramentas já eram aplicadas em Portugal, o que levou o Banco Central Europeu (BCE) a escolher as soluções do BdP e do Banco da Letónia para disponibilizar aos outros bancos centrais da zona euro.

Agora, aquando de uma transferência, o utilizador indica o IBAN e poderá ser-lhe apresentado o nome do primeiro titular da conta de destino, ou, no caso de não aparecer, o utilizador poderá indicar o nome da empresa ou pessoa a quem quer enviar o dinheiro.

Nessa situação, será informado “se corresponde a algum dos titulares da conta de destino para que confirme se pretende avançar com a transferência”.

O BdP implementou, em maio do ano passado, um mecanismo de confirmação de beneficiário, que identifica o nome do primeiro titular da conta associada ao IBAN indicado, como forma de evitar fraudes e burlas.