União das Freguesias de Faro distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025

A distinção da União das Freguesias de Faro no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros reflete o reconhecimento de uma gestão próxima, inovadora e comprometida com a comunidade. Através de projetos que conciliam sustentabilidade, educação e preservação patrimonial, a autarquia tem conseguido transformar desafios em oportunidades, promovendo um território mais consciente, saudável e valorizado.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Ser distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros representa para a União das Freguesias de Faro um motivo de enorme orgulho e responsabilidade. Estes galardões nacionais são o reconhecimento público da qualidade, da inovação e da consistência dos projetos que temos vindo a desenvolver, sempre com foco nas pessoas e no território.

Mais do que prémios, significam a validação de um caminho que aposta na sustentabilidade ambiental, na promoção da saúde e do desporto, e na preservação do património histórico e cultural da nossa freguesia. É um sinal claro de que estamos a conseguir transformar boas ideias em resultados concretos, com impacto real na vida da comunidade.

Esta distinção reforça também o compromisso da nossa equipa em continuar a trabalhar com proximidade, dedicação e visão de futuro, para que a União das Freguesias de Faro se afirme como uma referência nacional na gestão autárquica.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

Os projetos distinguidos nasceram de necessidades muito concretas da comunidade. A captação de águas pluviais em escolas surgiu perante a escassez de água no Algarve, como forma de sensibilizar as novas gerações e reduzir consumos através do reaproveitamento da chuva. O apoio às boas práticas de nutrição resultou da preocupação com hábitos alimentares pouco saudáveis entre crianças e jovens, promovendo uma educação alimentar equilibrada e acessível. Já a requalificação do Arco do Repouso respondeu à urgência de preservar um dos mais importantes símbolos históricos de Faro, garantindo a sua valorização cultural e patrimonial.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?

Os principais desafios passaram sobretudo pela limitação de recursos financeiros e técnicos, pela necessidade de envolver diferentes entidades e pela sensibilização da comunidade para mudar hábitos já enraizados. No caso da captação de águas pluviais, foi necessário adaptar infraestruturas escolares antigas para receber reservatórios e mostrar às crianças e professores a importância do projeto. Na área da nutrição, o desafio esteve em mobilizar famílias e escolas para adotarem práticas alimentares mais equilibradas, o que foi superado com ações práticas e participativas. Já na requalificação do Arco do Repouso, a dificuldade maior foi conciliar a preservação histórica com a intervenção técnica exigida, o que se conseguiu através de um trabalho especializado e articulado com entidades do património.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

Os projetos têm tido um impacto muito positivo e visível na vida da comunidade. A captação de águas pluviais nas escolas permitiu reduzir consumos de água e, sobretudo, despertou nas crianças uma maior consciência ambiental, tornando-as agentes ativos na preservação dos recursos. O serviço de apoio às boas práticas de nutrição contribuiu para que muitas famílias passassem a adotar escolhas alimentares mais equilibradas, sendo frequente o testemunho de pais e professores que notam mudanças nos hábitos das crianças. Já a requalificação do Arco do Repouso valorizou um dos símbolos mais importantes da cidade, devolvendo-lhe dignidade e tornando-o novamente um ponto de referência histórica e cultural visitado por farenses e turistas.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

As perspetivas de futuro passam por dar continuidade e reforçar estes projetos, consolidando os resultados já alcançados e estendendo-os sempre que possível. No caso da captação de águas pluviais, a ideia é alargar o sistema a mais escolas e espaços públicos, promovendo ainda mais a educação ambiental. O serviço de apoio às boas práticas de nutrição pretende-se expandir para envolver mais escolas e famílias, aprofundando ações de sensibilização e acompanhamento nutricional. Quanto à requalificação do Arco do Repouso, a aposta é manter a preservação do património histórico e cultural, aplicando aprendizagens e metodologias a outros monumentos e espaços emblemáticos da freguesia, garantindo que Faro continue a ser uma cidade que valoriza e protege a sua memória.