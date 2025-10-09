Vermell, restaurante do hotel Vestige Son Vell em Menorca, encerra a terceira temporada com um menu especial

Neste jantar prestará homenagem aos sabores tradicionais da ilha com um menu exclusivo elaborado pelo chef executivo do Vestige, Joan Bagur, e pela chefe de cozinha do Son Vell, Paula Florit.

A proposta, que inclui cinco pratos elaborados com produtos locais, como queijo menorquino, trufa de verão, raviólis de lagostim e leitão assado, será oferecida a um número limitado de comensais por 80 euros ou 140 euros com harmonização de vinhos.

Além disso, o hotel oferece uma «Escapadela Gastronómica» por 1360 euros para duas pessoas, que inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço numa Junior Suite Jardim, o menu com harmonização e uma degustação de vinhos menorquinos guiada pelo sommelier Daniel Martínez, juntamente com os produtores locais favoritos do hotel, e aperitivos requintados.

O hotel Son Vell, situado a 20 minutos de Ciutadella, completa a sua oferta culinária com o restaurante Sa Clarisa, de cozinha mediterrânica leve, e o Bar Son Vell, especializado em cocktails com um toque menorquino.

As reservas para o jantar podem ser feitas pelo site ‘https://vestigecollection.com/es/escapada-gastronomica-octubre/’ e para a escapadela gastronómica através do e-mail ‘[email protected]’. A Vestige Collection conta atualmente com cinco propriedades em Espanha: o Palácio de Figueras (Astúrias), Son Vell, Santa Ana e Son Ermitá (Menorca) e Miramar (Palma de Maiorca).