Vila Galé inaugura hotel em Belém a um mês da COP30

A rede de hotéis portuguesa Vila Galé prepara-se para inaugurar a sua 13.ª unidade em território brasileiro, o Vila Galé Collection Amazónia, a tempo de uma festividade religiosa que reúne mais de dois milhões de pessoas na cidade e da 30.ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30.

No dia 9 de outubro, o Vila Galé Collection Amazónia inicia a sua operação em Belém, em regime de soft opening, a tempo de receber os hóspedes que irão participar no tradicional Círio de Nazaré, que a empresa descreve como uma das maiores festas religiosas do Brasil, a qual deverá reunir cerca de dois milhões de pessoas na capital paraense.

“Estamos de braços abertos para receber os fiéis que estarão na capital paraense para participar neste evento tão significativo para todo o estado”, afirma Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador da Vila Galé, citado no comunicado enviado à imprensa. O hotel surge ainda como infraestrutura para acolher participantes e jornalistas durante o maior evento climático do planeta, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que acontece entre 10 e 21 de novembro deste ano.

O Vila Galé Collection Amazónia exigiu um investimento de 180 milhões de reais (28,9 milhões de euros), que permitiram executar a restauração e reestruturação dos armazéns 7, 8 e 8A do Porto Futuro II, uma parte da estrutura centenária que abrigava as atividades portuárias de Belém no passado. “A reabilitação devolve à cidade os três edifícios emblemáticos”, destaca o grupo Vila Galé.

O Vila Galé Collection Amazónia é o terceiro hotel da linha Collection no Brasil, uma submarca que aposta na integração no território e na valorização do património local, preservando a traça e valorizando a frente ribeirinha de Belém. Inspirado na arquitetura dos antigos galpões portuários, o projeto tem como tema central as mulheres, homenageando figuras de diferentes áreas, como Elis Regina, Fernanda Torres, Madre Teresa de Calcutá e Fafá de Belém. Cada quarto exibe uma parede com a imagem de uma das personalidades, acompanhada de QR Code que permite aceder à sua biografia, a um poema e a uma música, oferecendo aos hóspedes uma ligação direta à história.