Von der Leyen sobrevive a mais duas moções de censura

  • Lusa
  • 15:34

A moção de censura apresentada pela extrema-direita teve 378 votos contra, menos que a moção da ala mais à esquerda, que chumbou com 383 votos contra.

O Parlamento Europeu (PE) rejeitou esta quinta-feira em Estrasburgo, França, duas moções de censura apresentadas pela extrema-direita e pela esquerda contra a Comissão Europeia de Ursula von der Leyen.

A moção de censura apresentada pelo grupo político Patriotas pela Europa (extrema-direita, de que faz parte o Chega) foi rejeitada com 378 votos contra, 179 favoráveis e 37 abstenções.

Já a moção de censura movida pela bancada da Esquerda (que inclui o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português integram este grupo político) foi chumbada com 383 votos contra, 133 favoráveis e 78 abstenções.

Em menos de um ano, a Comissão foi alvo de três moções de censura. A primeira moção de censura apresentada contra o executivo de Ursula von der Leyen foi movida pela extrema-direita em julho deste ano. Para serem aprovadas, as moções de censura precisavam de uma maioria de dois terços dos votos expressos.

