Yearbook Seguros 2025 já está à venda

Já está disponível o Yearbook Seguros 2025, editado por ECO/ECOseguros, o livro anual – agora na 5.ª edição – que descreve e analisa o que de mais relevante se passou no setor segurador no último ano e se adiantam perspetivas para 2026.

São mais de 210 páginas onde poderá ver:

Rankings e Análises das maiores seguradoras, corretoras e agentes em Portugal e no Mundo. É a ordenação dos maiores Grupos seguradores ibéricos, Grupos e Seguradoras em Portugal, Seguradoras do ramo Vida em Portugal, Seguradoras do ramo Não Vida em Portugal, Seguradoras do mundo, Resseguradoras do mundo, Corretoras de seguro em Portugal, Agentes de seguros em Portugal e Corretoras do mundo.

Quem faz o quê nos seguros em Portugal. Como se relacionam as diferentes entidades públicas e privadas, bem como as classes profissionais decisivas para o setor.

Análises prospetivas sobre o setor segurador em 2026 com artigos elaborados por Margarida Corrêa de Aguiar (presidente da ASF até setembro de 2025), Petra Hielkema (presidente da EIOPA), José Galamba de Oliveira (presidente da APS) e Nuno Martins (presidente da APROSE).

Os seguros mais insólitos das celebridades; Quais são os 60 grupos seguradores verdadeiramente internacionais; Quais foram e quanto custaram as Catástrofes Naturais em Portugal e no mundo; 50 anos passaram sobre as nacionalizações das seguradoras portuguesas. Onde estão essas companhias agora.

Artigos da autoria de Pedro Carvalho (Generali Tranquilidade), Paula Casa Nova (Europ Assistance), Miguel Machado (Sabseg), Luiz Ferraz (Prévoir), Pedro Rego (F.Rego), Gonçalo Baptista (Innovarisk), Eliseo Gómez Álvarez (Future Healthcare), Ricardo Matos (Amplitude), Tomás Molina (mpm), Tiago Lourenço (ASISA) e Rui Costa (Doutor Finanças).

70 Nomes a Seguir. Saiba quem são as 35 Pessoas e 35 Empresas em destaque para o futuro dos seguros em Portugal.

O Yearbook Seguros 2025 é indispensável para quem está interessado nos seguros, seja parte de uma seguradora, corretora, jurista ou prestador de serviços ao setor.

Também é fundamental para quem procura compreender a realidade global, europeia e nacional deste sempre crescente setor económico, essencial para a segurança financeira de famílias e empresas e parte fundamental no investimento e financiamento de diversas atividades económicas.

Pode adquirir os seus exemplares na Loja ECO. Aqui.