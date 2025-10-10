5 coisas que vão marcar o dia

Um dia após a entrega da Proposta de Orçamento do Estado para 2026, o Conselho das Finanças Públicas divulga as suas previsões macroeconómicas subjacentes a este documento. O INE revela o Índice de Preços no Consumidor em setembro e o Eurostat divulga os dados sobre os voos comerciais na União Europeia (UE) referentes a setembro deste ano. O Banco de Portugal divulga estatísticas das emissões de títulos durante o segundo trimestre deste ano e o ano 2024 e os ministros das Telecomunicações europeus juntam-se em reunião sob o tema central da proteção de menores online.

CFP publica previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de Orçamento do Estado para 2026

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulga esta sexta-feira as suas previsões macroeconómicas subjacentes à Proposta de Orçamento do Estado para 2026. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, entregou esta quinta-feira, um dia antes do final do prazo, a proposta de Orçamento do Estado para 2026 ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

Como evoluiu a inflação?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela o Índice de Preços no Consumidor (IPC) em setembro. Em agosto, a taxa de inflação homóloga voltou a acelerar, crescendo para 2,8% e ficando 0,2 pontos percentuais acima da taxa observada no mês anterior. O INE divulga ainda o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços e as Estatísticas do Comércio Internacional, ambos referentes a agosto.

Banco de Portugal divulga contas nacionais financeiras

O Banco de Portugal divulga estatísticas das emissões de títulos durante o segundo trimestre deste ano, bem como as contas nacionais financeiras de todo o ano 2024. A instituição agora liderada por Álvaro Santos Pereira publica também dados sobre as interligações entre setores nas contas nacionais e o balanço do banco referente a setembro.

Ministros das Telecomunicações europeus reúnem-se

Para esta sexta-feira está também marcada uma reunião entre os ministros dos Estados-membros da União Europeia (UE) responsáveis pelas Telecomunicações. O tema central passa pela proteção de menores online, com especial foco na verificação da idade nas redes sociais e outras medidas que podem tornar o mundo digital mais seguro para os menores, tendo como ponto-chave a responsabilidade das grandes empresas tecnológicas na proteção dos menores. Portugal é representado pelo ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Além disso, também os ministros dos Estados-membros da União Europeia (UE) responsáveis pelas Finanças se reúnem, estando Portugal representado pela secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido.

Como evoluiu o setor da aviação?

O Eurostat vai divulgar os dados sobre os voos comerciais na União Europeia (UE) referentes a setembro deste ano. No ano passado foram registados 6,7 milhões de voos comerciais na UE, mais 5,8% em comparação com 2023 (6,3 milhões). Apesar deste aumento, o número de voos manteve-se abaixo dos níveis pré-pandémicos em 2019 (sete milhões). O Gabinete de Estatísticas da União Europeia divulga ainda outros indicadores relacionados com o turismo (dados sobre participação e dados sobre viagens), referentes ao ano passado.