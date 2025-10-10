Animais, clubes e amor à cidade. O que une e separa os eleitores de Porto e Lisboa?

Os portugueses vão este domingo às urnas para as eleições autárquicas, que têm como dois dos grandes focos de atenção o destino das Câmaras de Lisboa e do Porto. Nas duas maiores cidades do País a corrida está praticamente empatada, com a luta pela vitória totalmente dentro das margens de erro, mas as mais recentes sondagens fizeram mais do que perguntar em quem as pessoas tencionam votar.

Por isso, com base nas últimas sondagens – em Lisboa e no Porto – da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, ECO, TSF, JN e Sol, é possível fazer uma caracterização cruzada dos inquiridos numa e noutra cidade, em itens que vão bem para lá do sentido de voto.

Por exemplo, no capítulo de relação com a cidade, os portuenses são mais apegados ao local onde vivem. Em Lisboa, 81% dos inquiridos afirmam gostar de viver em Lisboa, valor que sobe para 86% no caso dos portuenses. Da mesma forma, 18% dos lisboetas gostavam de viver noutro município, opção que só agrada a 13% dos inquiridos na cidade invicta.

Da mesma forma, foi questionado “quão feliz se sente a viver neste município”, e o sentido coincide. O índice de felicidade com o município é de 78% em Lisboa e sobe para 83% no que toca ao Porto.

E há ainda uma certa tentativa de medir o pulso ao “bairrismo”, através da questão: “sente-se ligado às tradições e forma de ser do município”? Mais uma vez, a ligação é mais forte a norte. Em Lisboa, 39% sentem-se muito ou totalmente ligados à cultura local, enquanto esse valor é de 47% no Porto.

Olhando para os executivos camarários dos últimos quatro anos, os portuenses parecem claramente mais satisfeitos com a equipa de Rui Moreira (que está de saída) do que os lisboetas com o primeiro mandato de Carlos Moedas à frente da capital. De 0 a 20, os eleitores inquiridos dão uma nota média de 10,8 valores à Câmara Municipal de Lisboa, com uma diferença negativa de 20 pontos entre quem dá as notas mais altas e os que dão as notas mais baixas; no Porto, a nota média é de 12,2 valores.

Sobre a questão se os municípios ficaram melhor ou pior nos últimos quatro anos, 41% dos inquiridos em Lisboa respondem de forma negativa, contra 34% que acham que a cidade melhorou; no Porto, mais de metade (52%) acha que o município melhorou no último mandato de Rui Moreira.

Nas áreas que os eleitores destes municípios consideram de extrema importância, as diferenças são mais subtis. Tanto em Lisboa como no Porto o indicador mais valorizado é o de “Transportes, trânsito e estacionamento”, seguido pelo de “Seriedade e transparência na gestão camarária”. As diferenças vêm a seguir, com os lisboetas a referirem a “manutenção de ruas, estradas e limpeza urbana” e os portuenses a darem mais peso ao “Apoio a idosos e pessoas vulneráveis”. Quanto à segurança pública, outra diferença interessante: é o quarto indicador mais valorizado no Porto e apenas o sexto em Lisboa.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Fora do campeonato político, há outros indicadores curiosos. Uma maior percentagem de portuenses diz ter animais domésticos (47% vs 45% em Lisboa). Em ambas as cidades, o cão é o animal doméstico mais comum, mas em Lisboa a diferença praticamente não existe face aos gatos.

Na religião, a fé católica parece mais forte a norte. No Porto, 65% dos inquiridos afirma-se católico, face aos 59% de Lisboa. Na capital, 28% afirma-se ateu, valor que é apenas de 19% mais a norte.

Quanto à preferência clubística, talvez não seja surpresa que o Futebol Clube do Porto seja o clube preferido de 63% dos inquiridos na cidade invicta, com os benfiquistas a seguirem-se com uns longínquos 10%. E, de acordo com a sondagem da Pitagórica, o Benfica também não vence em Lisboa: na capital, 48% dos inquiridos diz-se sportinguista, seguidos dos 30% que são adeptos das águias.

Ficha Técnica: Lisboa

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNNPortugal, ECO, TSF e JN e Nascer do Sol, com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho de Lisboa sobre temas relacionados com o município. O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 e 28 de setembro de 2025.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho de Lisboa e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1243 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,28%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/-4,00% para um nível de confiança de 95,5%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.

Ficha técnica: Porto

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNNPortugal, ECO, TSF e JN e Nascer do Sol, com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho de Lisboa sobre temas relacionados com o município. O trabalho de campo decorreu entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro de 2025.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho de Porto e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1229 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,85%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/-4,00% para um nível de confiança de 95,5%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.