A AVM Advogados reforça a equipa com a integração de três novas advogadas: Catarina Pinto Morais, no escritório de Lisboa (prestando, ainda, consultoria em Angola), Francisca Almeida Ferreira, no escritório de Lisboa, e Patrícia Gomes de Almeida, que se dividirá entre os escritórios de Luanda e Lisboa.

Com duas décadas de experiência, destacando-se, principalmente, nas áreas de societário, investimento e imobiliário, Catarina Pinto Morais, que já havia colaborado com a AVM Advogados, como advogada associada, volta, 15 anos depois, a exercer funções, desta feita, enquanto sócia contratada.

Com mais de 20 anos de carreira e muita prática nas jurisdições portuguesa e angolana, Patrícia Gomes de Almeida vem contribuir com o seu conhecimento, especialmente nas áreas de Societário, Civil, Investimento, Infraestruturas e construção e Energia e Recursos Naturais, como Advogada Associada Sénior.

Francisca Almeida Ferreira, por seu turno, foi contratada como advogada associada e traz consigo experiência nas áreas de Civil, Imobiliário, Empresarial e Imigração.

“Estas contratações visam fortalecer a equipa e impulsionar a estratégia de desenvolvimento da sociedade, trazendo novas competências e perspetivas. Refletem o reconhecimento das aptidões, técnicas e pessoais, e a experiência de cada uma das colaboradoras, bem como, o seu alinhamento com a missão e valores da AVM Advogados. Estamos entusiasmados com a chegada destas três profissionais, que representam um valioso contributo para o serviço de excelência que oferecemos aos nossos clientes”, segundo comunicado do escritório.