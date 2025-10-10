Orçamento do Estado 2026

Caixa paga dividendo recorde de mil milhões ao Estado em 2026

Banco público deverá entregar um dividendo recorde de mil milhões de euros ao Estado no próximo ano. Já o Banco de Portugal liderado por Álvaro Santos Pereira não terá nada para dar, mais uma vez.

Apresentação de Resultados do 3º Trimestre da Caixa Geral de Depósitos - 07NOV24

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) irá pagar um dividendo recorde de mil milhões de euros ao Estado no próximo ano, confirmou o ECO junto de fonte governamental.

Embora se trate do valor bruto, dado que o dividendo tem uma retenção na fonte de 21%, no final, o Estado irá arrecadar os mil milhões de euros acrescidos do IRC pago sobre os lucros antes de impostos que o banco público irá obter este ano, observou a mesma fonte.

Ao contrário de propostas de orçamento de anos anteriores, desta vez o Ministério das Finanças não revelou as estimativas de dividendos com que está a contar no próximo ano no relatório que acompanha o documento. Porém, um dos mapas orçamentais dá conta de dividendos do setor financeiro de mil milhões de euros e que correspondem na totalidade ao dividendo da Caixa, segundo o Jornal de Negócios. Além da Caixa, há outro banco que integra o setor empresarial do Estado: o Banco Português de Fomento, do qual não se espera dividendos, por conseguinte.

Confirmando-se o dividendo de mil milhões de euros, isso elevará para 4,35 mil milhões de euros o dividendo total distribuído pelo banco liderado por Paulo Macedo desde 2017, ano da injeção pública.

No primeiro semestre do ano, a Caixa registou lucros de 893 milhões de euros, praticamente em linha com o resultado obtido no mesmo período do ano passado, e numa altura em que a baixa das taxas de juro – apesar de se manterem em níveis mais elevados em relação à última década — está a condicionar o desempenho do setor.

Tomada de posse de Álvaro Santos Pereira como governador do Banco de PortugalHenrique Casinhas/ECO

Santos Pereira sem dividendo para dar

Pelo terceiro ano seguido, o Banco de Portugal — liderado por Álvaro Santos Pereira desde o início desta semana — não irá distribuir lucros pelo seu acionista. Esta situação deve-se ao ambiente de taxas de juro elevadas, que está a pressionar os balanços dos bancos centrais na Zona Euro desde 2023, incluindo o português.

Mário Centeno, o anterior governador, tinha avisado em maio para não esperar dividendos “tão cedo”, depois de o banco ter registado um prejuízo operacional de 1,14 mil milhões de euros. E por conta do qual teve de usar provisões da mesma ordem de grandeza para cobrir das perdas e registar um lucro líquido de dois milhões.

O Banco de Portugal revelou que dispõe de uma almofada financeira para continuar a absorver perdas no futuro. E sinalizou que pode regressar os lucros no próximo ano, mas que serão usados para reforçar as provisões.

Novobanco com dividendo de 20 milhões

O relatório do Orçamento do Estado para 2026 revela ainda que recebeu do Novobanco um dividendo de 20,3 milhões de euros – o segundo maior depois do dividendo da Caixa.

O Novobanco acabou de ser vendido ao grupo francês BPCE por 6,4 mil milhões de euros. O negócio ainda não está fechado. O Estado irá receber cerca de 730 milhões de euros por via da posição de 11,46% detida pela Entidade do Tesouro e Finanças, mas a proposta orçamental não identifica qualquer receita adicional relativa a esta operação.

