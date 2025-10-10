Caixa paga dividendo recorde de mil milhões ao Estado em 2026

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) irá pagar um dividendo recorde de mil milhões de euros ao Estado no próximo ano, confirmou o ECO junto de fonte governamental.

Embora se trate do valor bruto, dado que o dividendo tem uma retenção na fonte de 21%, no final, o Estado irá arrecadar os mil milhões de euros acrescidos do IRC pago sobre os lucros antes de impostos que o banco público irá obter este ano, observou a mesma fonte.

Ao contrário de propostas de orçamento de anos anteriores, desta vez o Ministério das Finanças não revelou as estimativas de dividendos com que está a contar no próximo ano no relatório que acompanha o documento. Porém, um dos mapas orçamentais dá conta de dividendos do setor financeiro de mil milhões de euros e que correspondem na totalidade ao dividendo da Caixa, segundo o Jornal de Negócios. Além da Caixa, há outro banco que integra o setor empresarial do Estado: o Banco Português de Fomento, do qual não se espera dividendos, por conseguinte.

Confirmando-se o dividendo de mil milhões de euros, isso elevará para 4,35 mil milhões de euros o dividendo total distribuído pelo banco liderado por Paulo Macedo desde 2017, ano da injeção pública.

No primeiro semestre do ano, a Caixa registou lucros de 893 milhões de euros, praticamente em linha com o resultado obtido no mesmo período do ano passado, e numa altura em que a baixa das taxas de juro – apesar de se manterem em níveis mais elevados em relação à última década — está a condicionar o desempenho do setor.

Santos Pereira sem dividendo para dar

Pelo terceiro ano seguido, o Banco de Portugal — liderado por Álvaro Santos Pereira desde o início desta semana — não irá distribuir lucros pelo seu acionista. Esta situação deve-se ao ambiente de taxas de juro elevadas, que está a pressionar os balanços dos bancos centrais na Zona Euro desde 2023, incluindo o português.

Mário Centeno, o anterior governador, tinha avisado em maio para não esperar dividendos “tão cedo”, depois de o banco ter registado um prejuízo operacional de 1,14 mil milhões de euros. E por conta do qual teve de usar provisões da mesma ordem de grandeza para cobrir das perdas e registar um lucro líquido de dois milhões.

O Banco de Portugal revelou que dispõe de uma almofada financeira para continuar a absorver perdas no futuro. E sinalizou que pode regressar os lucros no próximo ano, mas que serão usados para reforçar as provisões.

Novobanco com dividendo de 20 milhões

O relatório do Orçamento do Estado para 2026 revela ainda que recebeu do Novobanco um dividendo de 20,3 milhões de euros – o segundo maior depois do dividendo da Caixa.

O Novobanco acabou de ser vendido ao grupo francês BPCE por 6,4 mil milhões de euros. O negócio ainda não está fechado. O Estado irá receber cerca de 730 milhões de euros por via da posição de 11,46% detida pela Entidade do Tesouro e Finanças, mas a proposta orçamental não identifica qualquer receita adicional relativa a esta operação.