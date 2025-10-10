Comissão Europeia anuncia seis novas Fábricas de IA. São já 19 no total

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira uma expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA) da Europa, com seis novas Fábricas de IA, num investimento de mais de 500 milhões de euros, o que eleva o total para 19 Fábricas de IA em 16 Estados-membros.

Estas infraestruturas vão ser estabelecidas na República Checa, Lituânia, Países Baixos, Roménia, Espanha e Polónia. O objetivo é proporcionar a startups, pequenas e médias empresas (PME) e à indústria o acesso direto a supercomputadores otimizados para IA, conhecimentos técnicos especializados e apoio personalizado para desenvolver e implementar soluções avançadas de IA.

No total, a União Europeia e os países participantes no EuroHPC (Empreendimento Conjunto de Computação de Alto Desempenho da União Europeia) comprometeram-se com mais de 2,6 mil milhões de euros para a iniciativa AI Factories e Antennas (permitem o acesso remoto a supercomputadores otimizados para IA e serviços especializados a países ou instituições que ainda não têm uma fábrica física), reforçando a ambição da Europa de se tornar num continente líder em IA.

As seis gigafábricas de IA na Europa têm cada uma finalidades diferentes:

Na República Checa, a Czech AI Factory (CZAI) irá apoiar o desenvolvimento e a adoção de IA, com ênfase em aplicações práticas, infraestrutura tecnológica e desenvolvimento de competências, integrando o ecossistema de IA checo na rede europeia de AI Factories . A infraestrutura contará com o supercomputador KarolAIna, ligado ao sistema EuroHPC Karolina.

Na Lituânia, a LitAI Factory pretende transformar as capacidades de computação de alto desempenho numa infraestrutura soberana otimizada para IA, oferecendo serviços que incluem serviços como armazenamento de dados. Os setores prioritários incluem cibersegurança, energia verde, indústria inteligente e saúde digital, reforçando a posição do país no ecossistema europeu de IA.

Nos Países Baixos, a NLAIF vai concentrar-se em transformar os avanços de investigação em IA em aplicações rápidas e em grande escala. Com um supercomputador otimizado para IA, a fábrica disponibilizará capacidade de cálculo segura e escalável, armazenamento de dados e apoio a dados sensíveis, com especial enfoque em saúde, segurança e agricultura.

Na Polónia, a Gaia AI Factory procura acelerar o desenvolvimento e a adoção de tecnologias avançadas de IA, apoiando empreendedores, estudantes, investigadores e a administração pública. Os setores alvo incluem saúde, espaço e modelos de linguagem de grande escala (LLMs), e o projeto integra-se com outras Fábricas de IA europeias para criar um ecossistema de IA na Europa Central.

A RO AI Factory, na Roménia, tem como objetivo suportar pequenas e médias empresas com a IA, oferecendo serviços, formação e acesso a infraestrutura, incluindo capacidade de computação de alto desempenho, desenvolvimento e treino de modelos de IA, alojamento de dados e bibliotecas de algoritmos . Esta abordagem visa envolver um amplo leque de stakeholders nacionais e europeus.

Por fim, na Galiza, em Espanha, a 1HealthAI (One-Health AI Factory) vai concentrar-se no desenvolvimento de IA fiável aplicada à saúde humana, animal e ambiental, abrangendo projetos em medicina personalizada, biotecnologia azul, sistemas agroalimentares sustentáveis, investigação farmacêutica e saúde ambiental. Esta será a segunda Fábrica de IA em Espanha, após a primeira localizada em Barcelona, que envolve também Portugal, Turquia e Roménia.

A implementação destas seis novas fábricas de IA apoia o AI Continent Action Plan e complementa o investimento da Comissão Europeia em futuras Gigafábricas de IA, nas quais Portugal apresenta uma candidatura, apoiada pela Nvidia, para instalar em Sines uma infraestrutura de grande escala dedicada ao desenvolvimento e treino de modelos avançados de IA e sistemas de ponta.

Esta iniciativa está ainda alinhada com a estratégia Apply AI, apresentada pela Comissão esta quarta-feira, um pacote de medidas que visa acelerar a adoção da IA na economia e no setor público europeu.