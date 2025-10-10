Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 29 milhões de euros
O jackpot desta sexta-feira é de 29 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Com um primeiro prémio no valor de 29 milhões de euros, decorreu esta sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 10 de outubro:
Números: 6, 7, 17, 20 e 21
Estrelas: 1 e 10
