Forbes identifica as 50 empresas de consultoria mais influentes da Corporate Spain
A lista oferece uma visão transversal do ecossistema abrangendo desde a banca de investimento e consultoria estratégica até à comunicação corporativa, assuntos públicos e inteligência competitiva.
A Forbes apresentou o seu primeiro ranking «Top 50 Advisory del Corporate Spain» em Espanha, uma classificação que reúne as principais empresas que assessoram e influenciam a tomada de decisões estratégicas no mundo empresarial espanhol.
Na categoria de banca de investimento, a Forbes destaca a Arcano Partners, AZ Capital, Alantra, Lazard e Evercore, cinco das empresas que mais lideram operações corporativas no mercado espanhol. Entre as grandes consultoras e Big Four, a publicação inclui a Deloitte, PwC, EY, KPMG, McKinsey & Company, Accenture e Capgemini, protagonistas da consultoria estratégica e da transformação digital de grandes corporações.
No âmbito jurídico, figuram Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Clifford Chance, Baker McKenzie e Linklaters, os escritórios que concentram a maior parte da consultoria jurídica às empresas do IBEX 35.
O bloco de headhunters é liderado pela Seeliger & Conde, Spencer Stuart, Russell Reynolds Associates e Heidrick & Struggles, empresas-chave na busca de talentos executivos e na composição de conselhos de administração.
Em assuntos públicos e lobby, a Forbes reconhece a Acento Public Affairs, Vinces Consulting e Rud Pedersen España, que atuam como elo entre empresas, reguladores e instituições locais, regionais, nacionais e europeias.
Na categoria de comunicação corporativa e financeira, a lista inclui a Atrevia, Estudio de Comunicación, Kreab, LLYC, Tinkle, consultoras de referência em reputação, gestão de crises, fusões e aquisições e relações com investidores.
A secção de inteligência corporativa e análise de riscos inclui a Kroll, Intelligence Bureau e Marco & Co., especializadas em conformidade, verificação de reputação e gestão de informação competitiva e estratégica.
No segmento de litígios e direito penal económico, a lista reconhece Cristóbal Martell, Álvaro Remón, José Antonio Choclán, Igancio Ayala e José Ángel González Franco, escritórios com sólida presença em casos corporativos e de altos executivos e conselheiros de alta complexidade.
Por último, o bloco de think tanks e fundações empresariais é formado pelo Real Instituto Elcano, Fundación Ortega-Marañón, Fundación Cotec para la Innovación, Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada e Fundación Hermes, que contribuem com análises estratégicas e influência intelectual na definição de políticas públicas e económicas.
Um mapa transversal da consultoria empresarial de primeiro nível em Espanha
A classificação da Forbes traça um panorama completo do poder consultivo no ambiente corporativo espanhol, onde convergem consultores financeiros, jurídicos, de reputação e de políticas públicas.
A presença conjunta de bancos de investimento, escritórios de advocacia, consultorias, headhunters, investigadores e consultorias de comunicação evidencia que a tomada de decisões empresariais se tornou mais multidisciplinar, altamente especializada e baseada na confiança. Estas são as cinquenta empresas selecionadas que compõem o núcleo de consultoria que impulsiona as grandes operações, reestruturações, processos de internacionalização e estratégias de reputação do país.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Forbes identifica as 50 empresas de consultoria mais influentes da Corporate Spain
{{ noCommentsLabel }}