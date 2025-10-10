Forbes identifica as 50 empresas de consultoria mais influentes da Corporate Spain

A Forbes apresentou o seu primeiro ranking «Top 50 Advisory del Corporate Spain» em Espanha, uma classificação que reúne as principais empresas que assessoram e influenciam a tomada de decisões estratégicas no mundo empresarial espanhol.

Na categoria de banca de investimento, a Forbes destaca a Arcano Partners, AZ Capital, Alantra, Lazard e Evercore, cinco das empresas que mais lideram operações corporativas no mercado espanhol. Entre as grandes consultoras e Big Four, a publicação inclui a Deloitte, PwC, EY, KPMG, McKinsey & Company, Accenture e Capgemini, protagonistas da consultoria estratégica e da transformação digital de grandes corporações.

No âmbito jurídico, figuram Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Clifford Chance, Baker McKenzie e Linklaters, os escritórios que concentram a maior parte da consultoria jurídica às empresas do IBEX 35.

O bloco de headhunters é liderado pela Seeliger & Conde, Spencer Stuart, Russell Reynolds Associates e Heidrick & Struggles, empresas-chave na busca de talentos executivos e na composição de conselhos de administração.

Em assuntos públicos e lobby, a Forbes reconhece a Acento Public Affairs, Vinces Consulting e Rud Pedersen España, que atuam como elo entre empresas, reguladores e instituições locais, regionais, nacionais e europeias.

Na categoria de comunicação corporativa e financeira, a lista inclui a Atrevia, Estudio de Comunicación, Kreab, LLYC, Tinkle, consultoras de referência em reputação, gestão de crises, fusões e aquisições e relações com investidores.

A secção de inteligência corporativa e análise de riscos inclui a Kroll, Intelligence Bureau e Marco & Co., especializadas em conformidade, verificação de reputação e gestão de informação competitiva e estratégica.

No segmento de litígios e direito penal económico, a lista reconhece Cristóbal Martell, Álvaro Remón, José Antonio Choclán, Igancio Ayala e José Ángel González Franco, escritórios com sólida presença em casos corporativos e de altos executivos e conselheiros de alta complexidade.

Por último, o bloco de think tanks e fundações empresariais é formado pelo Real Instituto Elcano, Fundación Ortega-Marañón, Fundación Cotec para la Innovación, Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada e Fundación Hermes, que contribuem com análises estratégicas e influência intelectual na definição de políticas públicas e económicas.

Um mapa transversal da consultoria empresarial de primeiro nível em Espanha

A classificação da Forbes traça um panorama completo do poder consultivo no ambiente corporativo espanhol, onde convergem consultores financeiros, jurídicos, de reputação e de políticas públicas.

A presença conjunta de bancos de investimento, escritórios de advocacia, consultorias, headhunters, investigadores e consultorias de comunicação evidencia que a tomada de decisões empresariais se tornou mais multidisciplinar, altamente especializada e baseada na confiança. Estas são as cinquenta empresas selecionadas que compõem o núcleo de consultoria que impulsiona as grandes operações, reestruturações, processos de internacionalização e estratégias de reputação do país.