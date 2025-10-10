Há duas startups nacionais entre as 250 europeias de mais rápido crescimento. A sheerMe e s Bloq.it constam do ranking “Sifted 250 – The fastest-growing European startups in 2025”, da Sifted.

A sheerMe, startup que desenvolveu uma plataforma de marcação e pagamento de serviços de beleza e bem-estar, surge na 38.ª posição no ranking que analisa a evolução dos parâmetros financeiros e empresas nos últimos três anos.

A startup, que atua no mercado português, espanhol e Brasil, regista um crescimento de 330,95%, garantindo-lhe um lugar no Top 50 entre as 250 listadas no ranking. A startup já tinha sido destacada como entre as de maior crescimento da região do Sul da Europa e França pela publicação.

A Bloq.it, na 75.ª posição, completa a presença nacional no ranking. A startup de logística, que em maio levantou 28 milhões de euros numa ronda série B para acelerar o crescimento fora de casa para mercados como Reino Unido e Bélgica, apresenta um crescimento de 240,04%, garantindo-lhe um lugar entre as 100 mais.

Reino Unido domina

Na segunda edição deste ranking, liderado pela alemã FINN, Portugal tem duas startups, com o Reino Unido, Alemanha e a França a dominar — 55% das startups são dessa região —, com o Reino Unido a colocar 85 empresas, uma subida face às 68 do ano passado. Suécia (+8) e Irlanda (+5) subiram, enquanto Itália (-7) e Estónia (-5) recuaram.

Há mais insurtech e wealthtech, mas as foodtech e de startups de economia circular reduziram presença no ranking. As fintechs dominam representando, com 78 startups, mais de um terço das empresas. Dezoito nasceram já IA, há um ano eram apenas 7.

“O número de empresas que dão lucro subiu 57%. E a eficiência está a melhorar: a receita por cada euro de financiamento subiu 14% (de 0,24 euros para 0,27 euros). A tendência de ‘fazer mais com menos’ é clara”, aponta o ranking. As startups listadas este ano subiram 48% as suas receitas, com menos empregados (-4%).

Há 11 unicórnios — há um ano eram sete — e 75 são “repetentes”. Das 250, um total de 75 levantaram capital este ano. A média de capital levantado também subiu de 71,8 milhões de euros, para 93,5 milhões, com o montante médio das rondas a aumentar de 28,4 milhões para 37,2 milhões. Um total de 2.016 investidores financiaram as 250 startups, mais 18% que no ano anterior.