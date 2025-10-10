Marketing

Ikea estreia-se na ficção nacional

 + M,

Ao todo, serão mais de 16 os momentos gravados. “Queremos continuar a chegar a cada vez mais pessoas, e continuar a fazê-lo através de diferentes formatos", diz a country marketing manager da Ikea.

A Ikea estreia-se na ficção nacional ao integrar na novela “Vitória” uma cozinha “pensada para durar, facilitar o dia a dia e acompanhar todos os momentos da vida”.

Na novela, a cozinha da Ikea “ganha vida na casa de Mafalda e Pedro, um casal recém-casado que vai partilhar com os espectadores a sua rotina, repleta de encontros, desafios e, claro, refeições feitas num espaço pensado para tornar tudo mais simples e prático”, descreve-se em nota de imprensa.

Ao todo, serão mais de 16 momentos gravados, incluindo na loja Ikea de Loures, que “provam que tudo o que precisamos para uma cozinha funcional e bonita pode ser encontrado na Ikea”.

Sob o mote “As cozinhas Ikea duram mais do que muitas relações”, a marca quer assim reforçar a sua “missão de estar cada vez mais próxima das famílias portuguesas, transformando a rotina em algo inspirador e mostrando que uma boa cozinha pode mesmo durar uma vida inteira”.

Na Ikea queremos continuar a chegar a cada vez mais pessoas, e continuar a fazê-lo através de diferentes formatos. Sabemos que as novelas SIC são vistas por milhares de pessoas em Portugal, e quisemos que todas essas pessoas pudessem ver, através de uma novela, como é ter uma cozinha bonita e funcional, como é visitar uma loja Ikea, o que podem encontrar, e de que forma podem ser surpreendidas. É um ano muito importante para a Ikea, com um foco muito grande em cooking & eating, e esperamos que esta parceria contribua para que cada vez mais pessoas em Portugal se sentem à mesa connosco”, diz Mónica Sousa, country marketing manager da Ikea, citada em comunicado.

