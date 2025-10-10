Indra reforça a sua posição na Catalunha com acordos com a Ficosa e a Sirt

O Grupo Indra anunciou a assinatura de acordos com a Ficosa e a Sirt.

Mais concretamente, a empresa assinou uma aliança com a Ficosa para colaborar na área da defesa. Mais especificamente, o acordo de colaboração abordará os equipamentos eletro-ópticos com capacidades de apoio à condução e vigilância LSAS (Local Situational Awareness System) para os veículos VCR 8×8 Dragón e VAC.

O presidente executivo da Indra, Ángel Escribano, e o conselheiro da Ficosa Inversión, Javier Pujol, destacaram a importância de atender às necessidades da indústria de defesa. «É fundamental aproveitar ao máximo as capacidades tecnológicas das empresas espanholas para melhorar os conteúdos tecnológicos e os sistemas de defesa da indústria espanhola», afirmaram.

Além disso, o acordo proporciona capacidades de prototipagem, industrialização e fabricação, especialmente no âmbito da eletrónica, bem como a colaboração em desenvolvimentos tecnológicos disruptivos.

A Indra contribui para esta aliança com as suas tecnologias duais, a sua experiência como impulsionadora da indústria de defesa em grandes consórcios e a sua capacidade de gerar emprego de qualidade em todo o território. Só nesta autonomia, conta com doze sedes — sete em Barcelona, três em Girona, uma em Lleida e uma em Tarragona — e mais de 3.500 profissionais.

ACORDO COM A SIRT

Além disso, a empresa também assinou um acordo de intenções com a Sirt, empresa de cibersegurança de Barcelona, para aumentar as capacidades e formar equipas multidisciplinares que colaborem no desenvolvimento de sistemas avançados direcionados para as áreas de ciberdefesa e espaço.

As equipas multidisciplinares Indra-Sirt centrar-se-ão no desenvolvimento de produtos avançados para a gestão integral de soluções de cibersegurança e ciberdefesa. Além disso, colaborarão em projetos para reforçar as capacidades do Grupo Indra para a condução de operações militares no ciberespaço, incluindo a formação para as mesmas.

«Este acordo permite-nos estar preparados para aumentar a nossa capacidade de desenvolver soluções cibernéticas. No Grupo Indra, já conhecíamos a Sirt em primeira mão, porque é um dos nossos fornecedores na Catalunha. Trabalhámos juntos e vamos impulsionar soluções num contexto em que as ameaças cibernéticas estão na ordem do dia», destacou Ángel Escribano.