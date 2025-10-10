Izidoro e Manicómio unem forças em campanha dedicada à saúde mental

A ação ganha forma através de uma nova coleção de frascos de salsichas Izidoro com rótulos espelhados e frases pensadas para provocar reflexão. A criatividade é da The Agência.

A Izidoro voltou a juntar-se à associação Manicómio para lançar a segunda edição da campanha ‘O Mentalista’, “mantendo o compromisso de trazer conversas difíceis para dentro das casas portuguesas com coragem, empatia e impacto”. Desta vez, o foco está na saúde mental de pais e adolescentes.

A ação ganha forma através de uma nova coleção de frascos de salsichas com rótulos espelhados e frases pensadas para provocar reflexão e quebrar estigmas. Esta edição limitada inclui oito mensagens como “Likes não medem autoestima”, “Pais perfeitos só existem nas redes sociais”, “Pais corajosos são os que pedem ajuda”, “Os filhos são fruto do diálogo em casa” ou “Nem todas as famílias são cor-de-rosa”.

A estas, que já tinham sido definidas previamente, juntaram-se outras três que foram escolhidas pelo público nas redes sociais da marca: “O melhor feed é a tua vida offline”, “Estabelecer limites não tem de ser tabu” e “Bullying online é bullying real”.

“Continuamos a acreditar que a saúde e a doença mental fazem parte do dia a dia e devem ser abordadas sem vergonha nem preconceito. A Izidoro existe para alimentar momentos de sabor, bem-estar e partilha. É nesse propósito que se insere esta nova edição de ‘O Mentalista’: porque o bem-estar também se constrói ao falar de temas sérios de forma leve e aberta, dentro das casas e à mesa dos portugueses”, diz Marco Andrade, diretor de marketing da Izidoro, citado em comunicado.

Já Catarina Gomes, diretora do Manicómio, entende que “falar sobre saúde e doença mental na adolescência também implica falar sobre a relação entre pais e filhos, já que é aí que se encontram muitos dos gatilhos que influenciam o bem-estar, tanto dos jovens como dos adultos”.

“Esta campanha, ao colocar mensagens diretas em produtos do quotidiano, pretende abrir esse diálogo, oferecer informação e descomplicar — sem culpas — o que é o estado da saúde mental dos jovens em Portugal“, afirma.

A ativação estende-se durante os meses de outubro e novembro nas redes sociais, influenciadores e ponto de venda, assim como numa landing page dedicada, com conselhos práticos, dados científicos e contactos úteis. A criatividade volta a estar a cargo da The Agência, do Manicómio.