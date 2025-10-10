Limiano reposiciona-se, apresenta nova assinatura e lança campanha

A par desta "viragem estratégica", a marca lança também uma campanha assinada pela Lola Normajean que pretende mostrar que "Limiano sempre teve feitio - e vai continuar a ter".

A Limiano apostou num reposicionamento, apresentando ao mercado o seu novo propósito de proteger o valor da autenticidade e mudando a sua assinatura de marca para “Feito de Feitio”. Esta “viragem estratégica” procura “reforçar a identidade única da marca e reposicioná-la como um verdadeiro ícone emocional e cultural dos portugueses“.

A par desta mudança, a marca lança também uma campanha assinada pela Lola Normajean que pretende mostrar que “Limiano sempre teve feitio — e vai continuar a ter”. “O corte imperfeito, a forma redonda, a textura amanteigada e o sabor característico não só distinguem o produto, como sustentam a mensagem: a autenticidade deve ser valorizada, os defeitos assumidos e o feitio celebrado como traço de personalidade e distinção”, lê-se em nota de imprensa.

“Limiano é diferente e único. Tem um aspeto tosco, uma textura amanteigada, um sabor suave, uma forma redonda. As fatias cortadas diretamente da icónica Bola Limiano não são duas vezes iguais. E isto é feitio. Foi com base neste mote que criámos o conceito para a marca, para nos aproximarmos ainda mais dos portugueses e reforçar que é bom ter defeitos e feitio. Porque é isso que nos torna distintos face aos outros, e também memoráveis“, diz Rita Fernandes, responsável de marketing de Limiano, citada em comunicado.

“Num mundo que parece exigir perfeição em tudo, Limiano lembra-nos de algo essencial: o valor da autenticidade. Hoje tentamos encaixar-nos em padrões, polir as arestas, esconder os ‘defeitinhos’. Mas e se, em vez disso, aceitássemos aquilo que nos torna verdadeiramente únicos? Foi a partir desta verdade humana que nasceu o novo território de comunicação da marca”, explica-se na mesma nota.

A campanha marca presença em televisão, outdoor, digital, meios próprios e imprensa. Aposta ainda num conjunto de ativações com influenciadores, num movimento de marca “com continuidade e profundidade, que procura devolver à Limiano um espaço próprio no mercado”.

Após 15 anos a trabalhar o eixo da família, a Limiano aposta assim agora num conceito mais “irreverente, repleto de personalidade e distinção”. Com a assinatura “Feito de Feitio”, a marca procura “aumentar a proximidade com cada consumidor” e assumir aquilo que são as suas características.



1 / 2

Com este movimento, Limiano toma posse da palavra “feitio”, para marcar uma nova etapa na sua história. “Mantendo-se fiel ao que tem de mais genuíno — o seu feitio tosco, mole e irresistível — Limiano mostra que não procura ser perfeito nem igual aos outros, mas sim continuar a celebrar a autenticidade geração após geração”, aponta a marca.