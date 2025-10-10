Marca de Cristiano Ronaldo cria novo conceito de sports bar

Com uma identidade pensada para ser "uniforme e reconhecível em qualquer parte do mundo", a nova marca está presente em Lisboa, Funchal, Madrid e Marrakech.

Inverse by CR7, eis a nova marca apresentada pelo Pestana CR7 Lifestyle Hotels, que quer elevar o conceito de sports bar a outro patamar.

“Mais do que um espaço para assistir a eventos desportivos, o Inverse by CR7 assume-se como um espaço de entretenimento, onde se cruzam gastronomia, cocktails de assinatura, música e uma agenda contínua de eventos”, descreve-se em nota de imprensa.

Contando com uma identidade pensada para ser “uniforme e reconhecível em qualquer parte do mundo”, a nova marca conta com quatro localizações — Lisboa, Funchal, Madrid e Marrakech — todas “traduzindo a mesma energia global”, embora cada um dos espaços reflita “a alma e o sabor de cada local”.

Os espaços apresentam uma carta comum assinada pelo chef executivo Borja Veguillas, do Pestana Gran Vía Madrid, mas em cada cidade são também apresentados pratos exclusivos inspirados no contexto local, com o objetivo de reforçar a autenticidade de cada destino.









Na ementa podem assim ser encontradas propostas gastronómicas como o Goat Burger ou cocktails de assinatura como o Ballon d’Or, o Fair Play Cocktail ou o Leyenda Cocktail. A oferta é complementada por uma “curadoria musical exclusiva”, assinada pelo DJ Michael C.

“Com esta aposta, o Pestana CR7 Lifestyle Hotels reforça a sua posição como referência internacional em restauração e entretenimento. O Inverse by CR7 afirma-se como um epicentro de experiências, um lugar vibrante e inesperado, onde a rotina fica sempre fora de jogo”, refere ainda a marca em comunicado.