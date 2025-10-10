Marcelo insiste na necessidade de facilitar voto dos emigrantes num país “digital”

O Presidente da República insistiu esta sexta-feira na necessidade de se facilitar o voto eletrónico à distância, dando o exemplo da Estónia, um país onde “é tudo digital”, mas onde os emigrantes portugueses têm de se deslocar à Finlândia para votar.

Depois de participar numa reunião do Grupo de Arraiolos, em Tallin, Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu uma receção à comunidade portuguesa residente na Estónia, composta por cerca de 150 portugueses, na sua maioria jovens profissionais altamente qualificados a trabalhar nas áreas tecnológica e digital em multinacionais.

Na sua intervenção, lembrou que tem lutado pela simplificação do direito de voto e modernização do sistema eleitoral, com a criação de “um sistema que permita e facilite a participação”, de modo evitar situações como aquelas vividas pelos portugueses residentes em Tallin que têm de se deslocar à Finlândia para votar nas eleições presidenciais.

Em declarações aos jornalistas, reconheceu que “tem sido difícil de convencer os partidos políticos no sentido de facilitar o voto dos emigrantes”.

“O voto dos emigrantes é tão difícil porque tem de ser presencial. Aqui, não havendo possibilidade de voto eletrónico à distância, coisa que eles não percebem porque aqui é tudo digital, obriga-os a ir à Finlândia. Têm de ir da Estónia à Finlândia e é um dia perdido praticamente com a travessia para lá e para cá, algo que não percebem quando fazem tudo com um ‘clique’ aqui”, ilustrou.

Dirigindo-se às dezenas de portugueses presentes na receção, Marcelo Rebelo de Sousa saudou uma comunidade que considerou “muito especial”, por ser particularmente jovem, trabalhar em boa parte em setores chave do país, designadamente a educação e alta tecnologia nos setores de ponta da Estónia, e por lhe ter proporcionado uma inédita “maioria absoluta”.

“Eu corro as comunidades em todo o mundo e nunca estive com uma maioria absoluta de membros de uma comunidade. Não vou esquecer nunca mais na minha vida”, gracejou, referindo-se ao facto de estarem presentes na receção mais de metade dos portugueses radicados neste país báltico.

Marcelo Rebelo de Sousa, que participou entre quinta-feira e sexta no seu último encontro do Grupo de Arraiolos, termina a deslocação a Tallin no sábado com uma reunião bilateral com o seu homólogo da Estónia, Alar Karis.