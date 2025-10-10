Academia Local

Município de Braga abre candidaturas à Bolsa Social de Mérito para estudantes do Ensino Superior

Para obter a bolsa os estudantes devem frequentar estabelecimentos de Ensino Superior público, particular ou cooperativo, "devidamente reconhecidos" e residir há mais de dois anos em Braga.

Os estudantes do Ensino Superior residentes em Braga, com dificuldades económicas, já podem candidatar-se, de 14 de outubro e 13 de novembro, à Bolsa Social de Mérito do município bracarense.

Segundo Câmara de Braga, esta “Bolsa Social de Mérito visa precisamente colmatar algumas disparidades sociais e reconhecer o desempenho escolar dos estudantes, contribuindo para a formação de quadros técnicos superiores no concelho e promovendo um desenvolvimento social, económico e cultural mais equilibrado”.

Para se candidatarem a esta bolsa, os estudantes devem cumprir alguns critérios: ingressarem ou frequentarem estabelecimentos de Ensino Superior público, particular ou cooperativo, “devidamente reconhecidos, para obtenção do grau de licenciatura”; e o agregado familiar residir em Braga há mais de dois anos, explica a autarquia.

Com esta ação, a Câmara de Braga pretende “promover a equidade social e a igualdade de oportunidades. Neste contexto, o acesso ao Ensino Superior não deve depender de diferenças económicas ou sociais”.

