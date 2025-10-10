Portugal tem uma mulher tech entre as 100 mais influentes da Europa. Elisa Tarzia foi destacada no ranking da Sifted pelo seu trabalho à frente da 351 Portuguese Startup Association.

“É uma grande honra ver Portugal e a 351 Portuguese Startup Association representados nesta importante lista da Sifted. Ser nomeada para as 100 Mulheres em Tech na Europa 2025 é um momento de orgulho que dedico, acima de tudo, ao incrível trabalho de equipa”, reage Elisa Tarzia, ao ECO.

“O meu nome aqui apenas reflete o compromisso e a excelência de todas as pessoas que contribuem para o crescimento da 351, que são a verdadeira força por trás do nosso impacto. Esta distinção é também delas e é mais um passo na visibilidade do ecossistema português”, reforça.

VP of Growth da Bridge In, startup que ajuda empresas a se instalar em mercados externos e que já opera em Portugal — desde o arranque em 2020, a empresa já atraiu para o país mais de 110 milhões de euros de investimento internacional para o país —, Espanha e prepara entrada em Itália, Elisa Tarzia foi distinguida no ranking da Sifted, juntamente com fundadoras, VC e angel investors, pelo seu trabalho com a 351 Portuguese Startup Association.

A associação sem fins lucrativos representa o ecossistema de startups em Portugal, com mais de 1.500 membros, incluindo startups, investidores, aceleradoras, incubadoras e empresas de tecnologia.

O ranking visa dar visibilidade a “fundadoras visionárias, a investidoras ousadas, operadoras pioneiras a construtoras de ecossistema” que estão a ter “impacto e a moldar o futuro do ecossistema tech europeu”. Cem mulheres foram selecionadas, de um conjunto de mais de 2.500 nomeações.

As empresas fundadas por mulheres recebem apenas 12% do capital de risco e as mulheres representam apenas entre 5% a 15% dos angel investors e investidores de capital de risco.