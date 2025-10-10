Produção automóvel em Portugal avança 7,4% até setembro

A produção automóvel em Portugal subiu 7,4% até setembro, em termos homólogos, atingindo 257.359 unidades, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Do total de automóveis produzidos nos primeiros nove meses do ano, 202.520 são ligeiros de passageiros (mais 8,2% face ao período homólogo), 52.351 ligeiros de mercadorias (mais 3,9%) e 2.488 são veículos pesados (mais 11,3%). A ACAP considerou que o crescimento em 2025 está a confirmar “a importância que as exportações representam para o setor automóvel”, uma vez que 97,8% dos veículos fabricados têm como destino o mercado externo.

Apenas em setembro, foram produzidos em Portugal 36.666 veículos, um aumento de 22,6% face ao mesmo mês do ano passado. No mês em análise, foram produzidos 29.118 ligeiros de passageiros (+26,4%), 7.241 ligeiros de mercadorias (+5,9%) e 307 pesados (+631%).

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, com 86,8% da produção nacional, destacando-se Alemanha (21,0%), Itália (11,4%), Turquia (10,8%) e França (9,9%). O mercado africano ocupa o segundo lugar, com 4,0% das exportações, seguindo-se América (3,4%).

Em relação à montagem de pesados, até setembro foram montados 180 veículos pesados – todos eles de passageiros –, o equivalente a uma quebra de 20,7% em termos homólogos. A ACAP assinala que nos primeiros nove meses foram exportados 165 dos 180 pesados montados em Portugal, sendo Alemanha (85,5%) e Inglaterra (14,5%) os únicos destinos.