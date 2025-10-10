STCP vai comprar 50 autocarros turcos a gás natural ou biometano por 20,8 milhões de euros

A Otokar, um dos principais fabricantes de autocarros na Turquia, vai produzir 50 novas viaturas articuladas movidas a gás natural ou biometano para transporte de passageiros na cidade do Porto.

A STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto adjudicou o contrato no valor de 20,795 milhões de euros à proposta apresentada pela UBSI Europa, que é a importadora da empresa turca que irá produzir estes novos veículos.

O concurso público internacional, lançado a 30 de julho, prevê também a possibilidade de aquisição de outras dez viaturas. Caso a operadora decida avançar com essa opção, o valor final do contrato sobe para 24,954 milhões de euros.

A entrega das novas viaturas articuladas de 18 metros será faseada, entre o final de 2026 e o primeiro trimestre de 2027, de acordo com um comunicado da STCP.

Estes novos autocarros vão substituir os atuais 49 articulados (20 a diesel e 29 a Gás Natural Comprimido), “prosseguindo a renovação da frota e garantindo uma prestação de serviço público mais eficiente do ponto de vista ambiental e económico”.

No ano passado, que fechou com um lucro de 84 mil euros, a STCP transportou 71,6 milhões de passageiros: cerca de 71 milhões de autocarro e mais 653 mil passageiros no modo carro elétrico, limitado a duas linhas.