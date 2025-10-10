STCP vai comprar 50 autocarros turcos a gás natural ou biometano por 20,8 milhões de euros
Importadora da Otokar, um dos principais fabricantes de autocarros na Turquia, vence concurso público lançado pela empresa de transportes do Porto para substituir veículos a diesel e gás natural.
A Otokar, um dos principais fabricantes de autocarros na Turquia, vai produzir 50 novas viaturas articuladas movidas a gás natural ou biometano para transporte de passageiros na cidade do Porto.
A STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto adjudicou o contrato no valor de 20,795 milhões de euros à proposta apresentada pela UBSI Europa, que é a importadora da empresa turca que irá produzir estes novos veículos.
O concurso público internacional, lançado a 30 de julho, prevê também a possibilidade de aquisição de outras dez viaturas. Caso a operadora decida avançar com essa opção, o valor final do contrato sobe para 24,954 milhões de euros.
A entrega das novas viaturas articuladas de 18 metros será faseada, entre o final de 2026 e o primeiro trimestre de 2027, de acordo com um comunicado da STCP.
Estes novos autocarros vão substituir os atuais 49 articulados (20 a diesel e 29 a Gás Natural Comprimido), “prosseguindo a renovação da frota e garantindo uma prestação de serviço público mais eficiente do ponto de vista ambiental e económico”.
No ano passado, que fechou com um lucro de 84 mil euros, a STCP transportou 71,6 milhões de passageiros: cerca de 71 milhões de autocarro e mais 653 mil passageiros no modo carro elétrico, limitado a duas linhas.
