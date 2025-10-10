Stellantis cria nova área de negócio no Centro de Produção de Mangualde

O Centro de Produção de Mangualde da Stellantis alargou a sua oferta de produtos com uma área de negócio dedicada à transformação e personalização de viaturas, anunciou esta sexta-feira a empresa.

Neste concelho do distrito de Viseu, surgiu o CustomFit Centre (gerido pela Stellantis Pro One), que pretende “fornecer aos clientes profissionais a possibilidade de fazer as modificações das suas frotas diretamente na fábrica que produz o veículo”. Desta forma, são garantidos “os mais elevados padrões de qualidade, segurança e prazos de entrega”, frisou a Stellantis.

No Centro de Produção de Mangualde é atualmente produzida a nova geração dos veículos comerciais ligeiros da Stellantis, nomeadamente Citroën ë-Berlingo e ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò, Opel Combo Electric e Peugeot E-Partner e E-Rifter. Com o serviço agora criado, passa a realizar “todo o tipo de modificações em resposta às necessidades específicas da atividade de cada cliente, podendo incorporar uma grande variedade de elementos”.

A empresa exemplificou com divisórias e transformação do espaço de carga, armários de arrumação, pavimentos especiais, sinalização, iluminação interior, suporte ferramentas e kit de limpeza. “Este serviço inclui ainda a personalização exterior dos veículos através da rotulagem com logótipos e elementos gráficos corporativos, fechos de segurança especiais, barras de tejadilho ou sirenes luminosas”, acrescentou.

Segundo a Stellantis, a primeira frota produzida no âmbito do CustomFit Center “foi composta por 150 Citroën Ë-Berlingo, destinados ao mercado francês”.

“Esta iniciativa surge no mesmo ano em que a unidade de Mangualde celebra o primeiro aniversário como a primeira fábrica em Portugal a produzir em grande série veículos de passageiros e comerciais ligeiros elétricos a bateria, possibilitando aos clientes a compra de veículos made in Portugal”, sublinhou.

Nos primeiros nove meses deste ano, a Stellantis liderou o mercado automóvel português com uma quota de mercado de 25%. A empresa reivindica também a liderança “indiscutível na venda de veículos comerciais ligeiros com 46% do mercado, além de [ser] líder nos comerciais 100% elétricos com 39% de quota”.