Trabalhadores da Medway compraram totalidade de ações colocadas em oferta

Os trabalhadores da Medway, antiga CP Carga, compraram a totalidade da Oferta Pública de Venda (OPV) de ações da transportadora, numa operação que lhes era reservada, por um montante de mais de 82 mil euros.

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa deu conta dos resultados da operação, que recebeu um total de 23 ordens, tendo sido alienadas 1.214.870 ações, o total da oferta, por 82.611,16 euros, ou seja, 0,068 euros por ação.

Assim, segundo a Medway, a OPV teve por objeto 1.214.870 ações escriturais e nominativas, com o valor nominal de 5 euros, representativas de 5% do capital social da empresa, à data do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Ordinária da Medway realizada em 29 de julho de 2021.

A OPV de 5% do capital social da Medway decorreu entre 10 de setembro e 07 de outubro, com o preço de 0,068 euros por ação, informou a empresa, a 09 de setembro. Podiam adquirir ações os trabalhadores atualmente ao serviço da Medway e que tenham vínculo laboral com a empresa há mais de três anos.

As ações da Medway adquiridas no âmbito da operação conferem aos trabalhadores o direito a receber eventuais dividendos relativos a lucros do exercício e a participar nas deliberações sociais (com um voto por cada grupo de 100 ações detidas), entre outros direitos.

O Governo aprovou em 14 de dezembro de 2023, em Conselho de Ministros, as condições da venda de 5% do capital social da Medway aos trabalhadores, para concluir a alienação da empresa e permitir a parceria com a espanhola Renfe, que selecionou a Medway para ser parceira na futura empresa ferroviária que irá explorar a atividade da Renfe Mercancias.

“Com a venda destas participações sociais fica concluído o processo de alienação da Medway, habilitando a participação da empresa numa iniciativa ibérica de transporte ferroviário de mercadorias, cujo adiamento traria prejuízos ao país”, lia-se num comunicado então divulgado.

A Medway pertence desde 2016 à MSC Rail, uma subsidiária da gigante internacional suíça Mediterranean Shipping Company (MSC), depois da conclusão do processo de privatização. É a maior operadora ferroviária de mercadorias de Portugal, com cerca de 90% de quota de mercado.