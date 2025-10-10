Wells lança campanha dedicada ao bem-estar feminino “Falar Sobre Ti Fica Bem”

A campanha "destaca os desafios vividos pelas mulheres nas diferentes fases da vida através de várias iniciativas que visam promover a literacia em saúde e apoiar as mulheres em todas as etapas".

A Wells lançou a nova campanha institucional “Falar Sobre Ti Fica Bem” com o objetivo de reforçar o seu “compromisso como parceira das mulheres e apoia o bem-estar feminino em todas as etapas da vida: desde a primeira menstruação à menopausa”.

A marca, que encontra no género feminino 70% dos clientes e 90% dos colaboradores, quer colocar o tema no centro da agenda pública, procurando “normalizar, informar e apoiar as mulheres em toda a sua jornada, quebrar tabus, disponibilizar informação credível e criar soluções concretas que apoiem as mulheres no seu dia a dia“, refere-se em nota de imprensa.

Com esta nova campanha, a marca “destaca os desafios vividos pelas mulheres nas diferentes fases da vida através de várias iniciativas que visam promover a literacia em saúde e apoiar as mulheres em todas as etapas”. “Falar Sobre Ti Fica Bem”, que marca presença em televisão e digital, nasceu da “urgência de falar com verdade, empatia e conhecimento sobre as diferentes etapas no percurso da mulher”. A criatividade é da VML, enquanto o planeamento de meios ficou a cargo da Arena.

“Sabemos que ainda existem muitos tabus no que respeita ao corpo feminino. Esta falta de informação e de diálogo implicam dúvidas, atrasa diagnósticos, dificulta escolhas e afeta a qualidade de vida das mulheres. Acreditamos que o bem-estar feminino começa com conhecimento e, por isso, o nosso objetivo é criar espaço para uma conversa aberta e acessível, bem como trazer informação simples e credível, que ajude as mulheres a conhecerem-se melhor e a viver com mais confiança e bem-estar em todos os momentos da sua vida“, enquadra Marta Castro, head of brand and marketing da Wells, citada em comunicado.

A Wells vai também estrear em outubro a segunda temporada do podcast “Não Fica Bem falar de…”, conduzido por Jéssica Athayde, que dará palco a especialistas e figuras públicas para falar sobre saúde e bem-estar da mulher.

No próximo ano, irá apresentar um estudo dedicado à saúde e bem-estar das mulheres nas diferentes etapas da sua vida. Contando com a participação de 1.200 mulheres (dos 16 aos 55 anos), este estudo visa “mapear o conhecimento e as necessidades neste tema, com um foco particular em compreender o nível de desinformação e a falta de preparação que as mulheres enfrentam em relação às fases da vida associadas ao ciclo”.

A marca aposta num investimento dedicado à saúde e bem-estar da mulher de dois milhões de euros em 2025 e 2026, procurando que o bem-estar da mulher esteja “no centro da sua estratégia, mantendo-se empenhada em democratizar o acesso a informação, produtos e serviços de saúde e bem-estar”, aponta ainda a marca em comunicado.