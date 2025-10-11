ECO Quiz. Sabe tudo sobre o novo Orçamento do Estado?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A semana que agora termina ficou marcada pela entrega do Orçamento do Estado para 2026. Inicialmente estava previsto para sexta-feira, mas o Governo decidiu antecipar a entrega do documento para quinta-feira.

A proposta do Executivo vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro e a votação final global está marcada para 27 de novembro, após um processo de debate na especialidade.

