ECO Quiz. Sabe tudo sobre o novo Orçamento do Estado?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
A semana que agora termina ficou marcada pela entrega do Orçamento do Estado para 2026. Inicialmente estava previsto para sexta-feira, mas o Governo decidiu antecipar a entrega do documento para quinta-feira.
A proposta do Executivo vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro e a votação final global está marcada para 27 de novembro, após um processo de debate na especialidade.
O ECO publica todas as semanas um quiz, que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
