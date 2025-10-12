📹 Como funciona a Comissão Europeia?
Da proposta de novas leis à sua aplicação em 27 Estados-membros veja como funciona a Comissão Europeia.
Sabe como são criadas as leis e políticas da União Europeia? Como é escolhido o presidente da Comissão? Qual a diferença entre a Comissão Europeia, o Parlamento e o Conselho? Veja o vídeo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
📹 Como funciona a Comissão Europeia?
{{ noCommentsLabel }}