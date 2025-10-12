3.ª formação de inovação em seguros da Católica reforça IA

A 3.ª edição do Programa Inovação e Transformação em Seguros da Católica Lisbon School of Business & Economics | Executive Education reforça a análise sobre o impacto da Inteligência Artificial, Gen AI e Agentic AI na transformação digital do setor segurador e em toda a sua cadeira de valor.

Os participantes irão, entre outras ações, criar agentes de inteligência artificial e ver use cases concretos de agentes de inteligência artificial aplicados ao setor segurador.

O programa tem o apoio da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Associação Portuguesa de Seguradores (APS), da APROSE e tem como parceiro de inovação e transformação digital a NTT Data.

O curso é destinado a profissionais do setor segurador desde as seguradoras até aos distribuidores como mediadores e corretoras, empresas que gerem contratos de seguros como os que desenvolvem embedded insurance até aos setores da banca, grande distribuição automóvel, entre outros.

A formação decorre até 11 de dezembro. Carregue aqui para mais informações e aqui para se candidatar.