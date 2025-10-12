Autárquicas 2025

Autárquicas 2025. Acompanhe no ECO todos os resultados ao minuto

  ECO
  21:24

A contagem dos votos para as Eleições Autárquicas de 2025 já começou. Acompanhe ao minuto no ECO os resultados por freguesia, concelho e distrito.

A contagem dos votos para as Eleições Autárquicas de 2025 já começou. Acompanhe aqui os resultados por freguesia, concelho e distrito:

Pode também ficar a par de todas a notícias no nosso liveblog:

 

 

