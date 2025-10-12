MAPFRE cria centros de inovação em Espanha, Colômbia e Brasil

A seguradora Mapfre vai criar três novos centros especializados de inovação e desenvolvimento em Espanha, Colômbia e Brasil. Estas três nações foram escolhidas, de acordo com informação divulgada no site da Mapfre, devido ao seu “posicionamento como países estratégicos para a empresa, bem como ao ambiente favorável ao desenvolvimento tecnológico, apoiado por instituições educacionais reconhecidas, ecossistemas de inovação e talentos altamente qualificados”.

Estes “hubs” tecnológicos irão funcionar de forma integrada, com um modelo operacional comum e uma estrutura modular e escalável. O seu grande objetivo é acelerar a entrega de soluções digitais, otimizar processos e oferecer experiências mais personalizadas aos clientes.

De acordo com a empresa, os novos centros permitirão reforçar as capacidades tecnológicas globais da seguradora e descentralizar o conhecimento, para dar uma resposta mais rápida e eficaz às necessidades dos vários mercados onde opera. A Mapfre destaca ainda que a combinação entre equipas locais e uma visão global será essencial para impulsionar a inovação e melhorar a experiência dos clientes.

“A Mapfre é uma líder na transformação do seu setor e está a fazer um grande esforço para continuar a ser uma empresa que cuida das pessoas”, afirma Vanessa Escrivá, diretora de sistemas de informação (CIO) do Grupo MAPFRE. “Queremos consolidar uma organização tecnológica global, capaz de responder de forma ágil às exigências do negócio e dos nossos clientes. Procuramos profissionais que queiram fazer parte de um projeto transformador, com impacto real e projeção internacional.”

Entre os perfis dos profissionais mais procurados pela seguradora estão especialistas em arquitetura tecnológica, desenvolvimento de produto, dados, inteligência artificial e cibersegurança.

Assim, a Mapfre pretende “reforçar a sua posição como uma referência no novo ecossistema tecnológico do setor segurador”, conclui a empresa.