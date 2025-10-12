Seguros de Vida para militares no estrangeiro estão a concurso

Foi lançado concurso público para aquisição de “Serviço seguros de vida no âmbito das missões das forças nacionais destacadas para 2026-2028” pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e espera respostas até 31 de outubro.

O prazo é para três anos começando em 1 de janeiro de 2026 e tem um preço base de 2.700.000 euros sem IVA. Os riscos devem estar cobertos em qualquer parte do Mundo, e a referência é a presença de 1500 militares em missão no exterior do país com um número médio de dias por militar em missão de 100 dias.

As coberturas exigidas são Morte por doença ou acidente ou desaparecimento, Invalidez total e permanente por doença ou acidente e Invalidez parcial e permanente por doença ou acidente e devem estar incluídos sinistros resultantes de guerra e terrorismo.

O capital base seguro corresponde, para cada pessoa segura, a dezoito vezes a remuneração mensal equivalente ao posto de capitão, constituída pela remuneração base do índice do 1º escalão e pelo suplemento mensal da condição militar, acrescida do suplemento mensal de missão, o que corresponde, nesta data, a 95.322,60 euros. Os militares envolvidos podem, por opção individual complementar o capital seguro até 200.000 euros.