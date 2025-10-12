Todas as projeções dão ligeira vantagem a Pedro Duarte na corrida à Câmara do Porto

Pedro Duarte está na linha da frente para ser o próximo presidente da Câmara Municipal do Porto, de acordo com todas as projeções que acabam de ser divulgadas pelas várias estações televisivas. Ainda assim, a vantagem do candidato da coligação PSD/CDS/IL é curta e é preciso esperar pela contagem dos votos para confirmar a vitória do ex-ministro dos Assuntos Parlamentares.

No estudo da CNN Portugal, Pedro Duarte obtém 34,2% a 39,4% dos votos, à frente de Manuel Pizarro (32% a 37,2%). Na terceira posição surge Miguel Corte-Real, candidato do Chega, com um valor de entre 6,8% e 10,2%.

Na sondagem da SIC, Pedro Duarte leva igualmente vantagem com 34,2% a 39,4% dos votos, seguido de muito perto por Manuel Pizarro com 32% a 37,2% dos votos. Seguem-se Miguel Corte-Real (6,8% a 10,2%), o independente Filipe Araújo (3,8% a 6,8%), a comunista Diana Ferreira (2,7% a 5,5%) e Hélder Sousa, do Livre (2,4% a 5%).

Já a sondagem da Universidade Católica para a RTP atribui 36% a 40% dos votos a Pedro Duarte, com Manuel Pizarro a ficar num intervalo entre 33% a 37%. Numa câmara que tem 13 vereadores, a coligação de direita pode ficar com cinco a sete mandatos, exatamente os mesmo que os socialistas. Em terceiro lugar fica Manuel Corte Real com 6% a 9% dos votos (um mandato), à frente do independente Filipe Araújo com 4% a 6% dos votos (um mandato).

Finalmente, a sondagem dos canais Now/CMTV dá a vitória a Pedro Duarte com 37% a 41% dos votos. Em segundo lugar fica Manuel Pizarro com 30,8% a 34,8% dos votos. Segundo a projeção à boca das urnas das televisões do grupo Cofina, surgem depois Miguel Corte-Real (Chega), que terá conquistado 6,2% a 10,2%; Filipe Araújo (3,5% a 7,5%), Diana Duarte (2,5% a 6,55) e Hélder Sousa (1,3% a 5,3%).