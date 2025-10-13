5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que é anunciado o Prémio Nobel da Economia, o INE divulga os Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção, refletindo a evolução do setor em agosto de 2025. A China publica igualmente dados sobre o comércio internacional, enquanto, em Portugal, o preço do gasóleo diminui um cêntimo por litro e o da gasolina se mantém estável. A SpaceX, de Elon Musk, prepara-se para o lançamento do foguetão Starship, com o objetivo de alcançar a órbita e regressar à Terra num único voo, marcando um passo significativo na exploração espacial.

Atribuição Prémio Nobel de Economia

Esta segunda-feira será anunciado o Prémio Nobel da Economia, em Estocolmo, na Suécia. Em 2024, o prestigiado prémio foi atribuído a três economistas: James Alan Robinson, Daron Acemoglu e Simon Johnson, num reconhecimento pelos estudos sobre instituições económicas, desenvolvimento e desigualdade, que demonstram como políticas e estruturas institucionais influenciam o crescimento económico e a prosperidade das sociedades.

INE divulga Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira os Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção referentes a agosto de 2025. Estes indicadores são fundamentais para acompanhar a evolução do setor da construção em Portugal, permitindo avaliar a atividade económica, a criação de emprego e a evolução dos salários neste segmento.

Gasóleo desce e gasolina não mexe

A partir desta segunda-feira, o abastecimento de veículos a gasóleo vai ficar mais barato em um cêntimo por litro em relação à semana passada. Por outro lado, o preço da gasolina mantém-se inalterado. O preço de referência será de 1,543 euros por litro de gasóleo simples e de 1,701 euros por litro de gasolina simples 95.

China divulga estatísticas sobre comércio internacional

A China divulga novas estatísticas sobre o comércio internacional. Depois de terem crescido 4,4% em agosto, o ritmo mais baixo desde fevereiro, prevê-se que as exportações tenham acelerado para 6% em setembro. Também para as importações está prevista uma aceleração, de 1,3% em agosto para 1,5% no mês passado.

SpaceX lança o foguetão Starship

A empresa norte-americana SpaceX lança esta segunda-feira o foguetão Starship a partir da torre de lançamento da Starbase, no Texas, Estados Unidos. Este poderá ser um voo histórico, já que o foguetão da empresa de Elon Musk pretende alcançar a órbita e regressar à Terra num único voo, mantendo a cápsula intacta para futuras missões — algo que, a concretizar-se, será inédito na história da exploração espacial. A missão irá colocar à prova os sistemas de aterragem, os escudos térmicos experimentais e as manobras de reentrada, representando mais um passo decisivo no desenvolvimento do programa espacial da SpaceX.