Abreu Advogados assessora Grupo Revive na criação de joint venture com o Grupo MOME

A equipa da Abreu que assessorou o Grupo Revive na estruturação e implementação de uma joint venture como Grupo MOME foi liderada pela sócia Maria Santa Martha.
A Abreu Advogados assessorou o Grupo Revive, uma plataforma belga de investimento imobiliário, na estruturação e implementação de uma joint venture como Grupo MOME para a aquisição e reabilitação de um importante terreno industrial na região do Porto.
Em comunicado, a firma explica que esta joint venture visa transformar um terreno sito no Amial com uma área de 11.884 metros quadrados e com uma área bruta de construção de 33.410 metros quadrados num bairro urbano sustentável e de uso misto, sendo este um dos projetos de regeneração mais ambiciosos atualmente em curso na área metropolitana do Porto.
“A Abreu Advogados liderou a conceção e negociação de toda a documentação transacional, tanto a nível societário como imobiliário. A equipa prestou também apoio abrangente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, desde a due diligence imobiliária confirmatória e a análise regulamentar até aos acordos de gestão do projeto e de gestão de vendas e ao regulamento do loteamento”, revelam.
A equipa da Abreu Advogados que assessorou o Grupo Revive foi liderada pela sócia Maria Santa Martha e contou com o apoio dos sócios Susana A. Duarte e Tiago Leote Cravo, dos associados sénior Rui Cardinal Carvalho e Benedita Pessanha e das associadas Mariana Brito e Esteves e Maria Eduarda Fernandes.
O Grupo Revive é um grupo belga dedicado ao investimento imobiliário, que tem o objetivo de desenvolver projetos imobiliários novos, de qualidade e economicamente acessíveis transformando bairros residenciais em zonas vibrantes de uma forma sustentável, utilizando tecnologias energeticamente eficientes.
