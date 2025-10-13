Advocatus

Abreu Advogados assessora Grupo Revive na criação de joint venture com o Grupo MOME

A equipa da Abreu que assessorou o Grupo Revive na estruturação e implementação de uma joint venture como Grupo MOME foi liderada pela sócia Maria Santa Martha.

A Abreu Advogados assessorou o Grupo Revive, uma plataforma belga de investimento imobiliário, na estruturação e implementação de uma joint venture como Grupo MOME para a aquisição e reabilitação de um importante terreno industrial na região do Porto.

Em comunicado, a firma explica que esta joint venture visa transformar um terreno sito no Amial com uma área de 11.884 metros quadrados e com uma área bruta de construção de 33.410 metros quadrados num bairro urbano sustentável e de uso misto, sendo este um dos projetos de regeneração mais ambiciosos atualmente em curso na área metropolitana do Porto.

“A Abreu Advogados liderou a conceção e negociação de toda a documentação transacional, tanto a nível societário como imobiliário. A equipa prestou também apoio abrangente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, desde a due diligence imobiliária confirmatória e a análise regulamentar até aos acordos de gestão do projeto e de gestão de vendas e ao regulamento do loteamento”, revelam.

A equipa da Abreu Advogados que assessorou o Grupo Revive foi liderada pela sócia Maria Santa Martha e contou com o apoio dos sócios Susana A. Duarte e Tiago Leote Cravo, dos associados sénior Rui Cardinal Carvalho e Benedita Pessanha e das associadas Mariana Brito e Esteves e Maria Eduarda Fernandes.

O Grupo Revive é um grupo belga dedicado ao investimento imobiliário, que tem o objetivo de desenvolver projetos imobiliários novos, de qualidade e economicamente acessíveis transformando bairros residenciais em zonas vibrantes de uma forma sustentável, utilizando tecnologias energeticamente eficientes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Abreu Advogados assessora Grupo Revive na criação de joint venture com o Grupo MOME

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Entrevista a Jane Kirkby. Edição de outubro da Advocatus

Advocatus,

Na Advocatus de outubro pode ler a entrevista à sócia da Antas da Cunha, Jane Kirkby, e especiais sobre o setor da moda, a aposta no mercado americano e a reforma laboral.