Ações da Xiaomi caem 6% após carro elétrico da marca incendiar-se e provocar a morte de uma pessoa

As ações da tecnológica chinesa Xiaomi caíram hoje 5,71%, após um acidente com um dos seus veículos elétricos que se incendiou e provocou a morte do condutor.

Segundo o portal noticioso The Paper, o condutor do modelo SU7 perdeu o controlo do veículo durante a madrugada de hoje e embateu numa avenida, na cidade de Chengdu, no centro da China, incendiando-se de imediato.

Testemunhas citadas pelo mesmo meio relataram que várias pessoas que caminhavam naquele local tentaram apagar o fogo e abrir as portas, chegando a partir os vidros com objetos, mas o condutor ficou preso no interior.

De acordo com relatos, o automóvel circulava a uma velocidade superior a 100 quilómetros por hora no momento em que tentou desviar-se de outro carro que reduziu a marcha para virar à direita. Os bombeiros de Chengdu continuam a investigar as causas do acidente.

A queda de hoje levou as ações da Xiaomi ao nível mais baixo desde abril, quando um acidente semelhante — também envolvendo um veículo elétrico da marca que se incendiou numa autoestrada no leste da China e causou três mortes — provocou um forte recuo no valor de mercado da empresa. Apesar disso, as ações acumulam uma valorização de 44,35% desde o início do ano.

Tradicionalmente associada à produção de telemóveis e dispositivos inteligentes, a Xiaomi tem apostado na diversificação do seu negócio com a entrada no competitivo setor dos veículos elétricos, dominado na China por marcas como a BYD e a Tesla.