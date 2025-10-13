API e Google Portugal juntam-se para acelerar a transformação digital dos media

A Associação Portuguesa de Imprensa (API), com o apoio da Google Portugal, lança em outubro de 2025 o programa de Mentoria “API Next by Media Inovation Program” que irá capacitar 20 organizações de comunicação social portuguesas – locais e nacionais – para a transição digital, através de projetos piloto personalizados, mentoria especializada e formação com especialistas internacionais.

Este programa de mentoria será posto em prática por uma equipa com experiência liderada por profissionais experientes do setor, incluindo Kerin O’Connor (fundador da Atlas Global), James Hewes (ex-CEO da FIPP – Fédération Internationale de la Presse Périodique), João Moraes Palmeiro (especialista em transformação digital nos media), apoiados por mais de quarenta palestrantes e mentores nacionais e internacionais.

Direcionado para publicações e plataformas de media associados da API, com foco especial nos meios locais e regionais, o “API Next by Media Inovation Program” pretende, como objetivos principais: acelerar a transformação digital dos media portugueses; desenvolver produtos digitais inovadores, orientados para receita e audiências; integrar práticas sustentáveis e éticas no uso de inteligência artificial; e reforçar a viabilidade económica e a diversidade do ecossistema jornalístico português.

Dividido em duas fases com a duração de seis meses cada uma, e com dez projetos-piloto por fase, o “API Next by Media Inovation Program” utiliza metodologias comprovadas, desenvolvidas pelo consórcio que vai implementar o projeto e que já testou internacionalmente.

O Programa consiste num processo de oito etapas, incluindo seleção de editores, análise de cada um, avaliação de necessidade e desafios, proposta de de projetos piloto, mentoria/coaching com especialistas portugueses e internacionais e revisão pós-implementação, com cada organização a ter que desenvolver um projeto-piloto com aplicação prática/real na sua empresa.

O “API Next by Media Inovation Program” aborda os desafios atuais, incluindo a implementação eficaz de Inteligência Artificial (IA), otimização do fluxo de trabalho digital, segmentação de público, diversificação de receita e modelos de negócios digitais sustentáveis alinhados com as regulamentações da União Europeia e necessidades imediatas dos media em Portugal. Através deste compromisso da API e da Google Portugal com a transformação e inovação dos media, as empresas de comunicação social portuguesas ficarão mais bem preparadas para um futuro digital sustentável.

Os participantes recebem mentoria individual para o desenvolvimento de projetos piloto, formação em competências digitais multidisciplinares, oportunidades de criação de redes locais e internacionais, além de relatórios completos e um evento de conclusão para mostrar os casos de sucesso a todo o panorama mediático europeu. No final das duas fases, espera-se não só acelerar a transformação digital de 20 empresas de media, como também gerar conhecimento replicável e partilhável a nível europeu, contribuindo para políticas públicas e boas práticas no setor.

Nas palavras de Cláudia Maia, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa (API): “Este programa, inédito em Portugal, representa uma aposta clara na capacitação prática dos nossos editores, através de uma mentoria orientada para resultados e adaptada à realidade concreta da imprensa em Portugal. Queremos estar lado a lado com os profissionais – sobretudo dos títulos regionais e locais – num processo de aprendizagem contínua que os ajude a navegar os desafios da transição digital, da inteligência artificial à sustentabilidade dos modelos de negócio. Com o apoio da Google Portugal, afirmamos o compromisso da Associação em liderar esta transformação de forma próxima, útil e estratégica.”

Ignatius Roberts, responsável do Google por parcerias estratégicas com o setor dos media em Portugal, reforça a importância deste programa para a gigante tecnológica: “Há mais de 20 anos que a Google colabora estreitamente com a indústria de notícias: através dos nossos produtos, serviços e do financiamento direto de organizações de notícias apoiamos a criação de jornalismo de qualidade na era digital. A nossa parceria de vários anos com a Associação Portuguesa de Imprensa é parte fundamental desse esforço e estamos orgulhosos de lançar mais uma iniciativa de formação destinada aos meios locais e regionais de Portugal.”

Para James Hewes, com 25 anos de experiência na área editorial, tendo ocupado recentemente o cargo de CEO da Fédération Internationale de la Presse Périodique (FIPP), a maior associação comercial internacional para a indústria de revistas, e professor emérito de Media e Comunicação na Universidade de Glasgow, na Escócia: “A indústria dos media em Portugal fez progressos significativos nos últimos anos. Por exemplo, vemos que a maioria dos grandes grupos de Comunicação Social já tem modelos de subscrição digital. No entanto, continuam a existir várias áreas onde é necessário trabalhar mais para construir empresas de media preparadas para o futuro. Nesse sentido, é verdadeiramente positivo que tanto a API como a Google Portugal se tenham comprometido com a concretização de um projeto que irá, de facto, ajudar a enfrentar estes desafios.”

Para o também fundador e consultor líder da Soho Consulting International: “Este programa tem como objetivo intervir em duas áreas-chave: por um lado, pretende dotar os participantes das competências necessárias para desenvolverem projetos digitais nas suas organizações; por outro, iremos trabalhar com cada empresa para desenvolver e implementar projetos piloto digitais que acelerem a sua transformação digital global.”

Já João Moraes Palmeiro, especialista em transição digital com 25 anos de experiência no desenvolvimento e implementação de projetos digitais focados em empresas de media e diretor executivo do Aveiro Media Competence Center (AMCC) e da Testbed AMCC, um projeto europeu que apoia a transição digital da comunicação social, explica: “Quando focamos especificamente nos news media, o maior desafio é o de encontrar um modelo de negócio que possa trazer receitas como as que foi possível ter na era do legacy media. Para isso é fundamental, alterar a cultura empresarial, e adotar uma cultura de client and technology first, como venho defendendo nos últimos anos. Iniciativas como estas são fundamentais para os publishers, sendo que esta foi montada exatamente para fazer frente às dificuldades de adotar e implementar soluções digitais, que têm sido reportadas pelos media, especialmente com este novo desafio da inteligência artificial, a acelerar ainda mais a necessidade de implementação de soluções tecnológicas.”

João Moraes Palmeiro explica ainda: “A grande vantagem deste programa é que ele foi desenhado para conseguir dar resposta às necessidades específicas de cada publisher que participar. Assim, o que esperamos é que os publishers nos digam o que precisam de implementar no curto prazo, e a nossa equipa, seguindo uma metodologia de mentoring e coaching já implementada internacionalmente, irá ajudar cada um dos participantes no programa a conseguir implementar o seu projeto.”

Responsável pela metodologia Atlas, Kerin O’Conner acrescenta: “As nossas principais expectativas em termos de resultados centram-se em capacitar os participantes para pensarem com clareza e agirem com confiança nas suas estratégias de media digitais. A clareza resulta da compreensão da estratégia de crescimento, e a confiança conquista-se com ativações bem-sucedidas e decisões inteligentes. O sucesso passará, acima de tudo, por ajudar os editores portugueses a enfrentarem os desafios do presente e a prepararem-se para os sucessos do futuro.”

Kerin O’Connor, fundador e CEO da Atlas Global, uma empresa de consultoria estratégica especializada em receitas digitais e crescimento de assinaturas para empresas de média, operando no Reino Unido e nos EUA, tendo vindo a trabalhar nos últimos anos com clientes como The Guardian, Hello!, New Scientist, Haymarket e Google, explica: “A metodologia ‘Understand, Unlock, Grow’ (Compreender, Desbloquear, Crescer) está especificamente concebida para apoiar a transformação digital prática dos meios de comunicação em Portugal, ajudando os editores a centrarem-se nos seus públicos e a desenvolverem estratégias de monetização realistas e executáveis. Fazemo-lo através da aplicação de abordagens comprovadas para interpretar dados, gerar insights relevantes e reforçar capacidades internas que sustentem as atividades de transformação digital. Trata-se de uma nova forma de pensar o futuro sustentável da edição, assente numa visão de longo prazo orientada para a rentabilidade.”

O setor dos media em geral estão num período de transformação imposto pelas novas tecnologias que trouxeram novos hábitos de consumos e modelos de negócio.

O que será posto em prática pelo consórcio composto pela Soho Consulting, Atlas Global e York3 responde à necessidade urgente de modernização dos media em Portugal, onde apenas 10% dos consumidores pagam por notícias, apesar de níveis elevados de confiança (cerca de 60%), e tem como objetivo eliminar os principais inibidores desenvolvimento de um futuro digital sustentável. Contribuindo, ao mesmo tempo, de forma ativa, para combater o declínio da imprensa regional e os “desertos de notícias”.

O “API Mentorship by Media Inovation Program” arranca em outubro e em breve estarão abertas as candidaturas, através da Associação Portuguesa de Imprensa e de outros parceiros envolvidos na divulgação.