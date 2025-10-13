As eleições que mudaram o país autárquico em seis gráficos

As eleições mudaram o país autárquico e tiveram um elevado nível de participação, com a abstenção a rondar os 40%. O PSD passou a ser o partido mais votado, o que não acontecia desde 2009 e o Chega conquistou câmaras pela primeira vez.

Luís Montenegro celebrou a conquista no final da noite, somando à vitória nas últimas duas legislativas também a vitória nas autárquicas e nas ilhas. José Luís Carneiro, um antigo autarca, começa o mandato de secretário-geral do PS com uma derrota, numa eleição com candidatos escolhidos ainda pelo seu antecessor.

Além de ser o partido mais votado, com mais de 1,9 milhões de votos incluindo coligações, o PSD conseguiu também o maior número de presidências de câmaras municipais e de juntas de freguesias. O Chega estreou-se com a conquista das autarquias de São Vicente, na Madeira, Entroncamento e Albufeira. O PCP voltou a perder fulgor autárquico.

A vitória do PSD foi reforçada pelo bom desempenho da coligação liderada por Carlos Moedas, que aumentou a votação face a 2021. O Chega conseguiu eleger dois vereadores em Lisboa e a CDU apenas um.

Com a saída de Rui Moreira de cena, por atingir o limite de mandatos, a conquista da Câmara Municipal do Porto estava em aberto. As sondagens apontavam ao início da noite para uma corrida renhida, que as votações confirmaram.

Com uma maior fragmentação do voto, traduzida sobretudo no crescimento do Chega, o número de maiorias absolutas voltou a descer. Mesmo assim representam 75,6% do total de câmaras.

O aumento da participação eleitoral foi uma boa surpresa desta eleição, com a percentagem de votantes a aumentar face às eleições de 2021.

Abstenção

