AXA XL tem novo Client Distribution Leader Iberia

A resseguradora AXA XL nomeou Ernesto Pérez como novo Client Distribution Leader da península Ibérica, avança a Seguros News.

Ernesto Pérez ficará então responsável pela Distribuição de Clientes em Portugal e Espanha. Esta nomeação, permite à AXA XL “contribuir para a qualidade da nossa excelência em serviço face aos novos riscos emergentes, bem como a riscos voláteis importantes, como a transição energética, ataques cibernéticos com a implementação da inteligência artificial ou mudanças políticas a nível global, entre outros.”

O novo Client Distribution Leader Iberia começou a sua carreira na Marsh & McLennan Companies e no RCI Bank. Mais tarde juntou-se então ao Grupo AXA, em 2013, onde veio a desempenhar várias funções na área financeira e depois na área comercial.

A AXA XL é a divisão de seguros e resseguros do grupoAXA, que oferece uma gama de produtos de seguro e resseguro que incluem seguros de responsabilidade, propriedades, riscos cibernéticos, acidentes, e riscos especializados.