Cabo Verde qualifica-se pela primeira vez para o Mundial

Cabo Verde qualificou-se esta segunda-feira para o Mundial2026 de futebol, um feito inédito que levou à euforia o público presente no Estádio Nacional e foi motivo para festa em todas as ilhas do arquipelágo.

“É um sentimento de enorme alegria. A nossa geração tentou e hoje os nossos filhos estão a chegar lá. É uma grande satisfação”, referiu João Vieira, um dos 15 mil espetadores que lotaram o estádio para assistir à vitória por 3-0 dos ‘Tubarões Azuis’ sobre Essuatíni, última classificada do grupo D de qualificação africana.

Dailon Livramento, aos 48 minutos, Willy Semedo, aos 54, e Stopira, aos 90+1, marcaram os golos da vitória e asseguraram o primeiro lugar do agrupamento, com 23 pontos, mais quatro do que Camarões, segundos classificados, que empataram 0-0 na receção a Angola.

Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Cabo Verde pode tornar-se o mais pequeno país a disputar uma fase final, destronando Trindade e Tobago, e o segundo menos populoso, apenas atrás da Islândia.

Mal se ouviu o apito final, os suplentes saltaram do banco e plantel de Cabo Verde festejou em campo. Nas bancadas, o público gritou, dançou e aplaudiu a seleção, após 90 minutos de apoio incansável. O adepto Kleider Dias disse estar a viver um sonho: “Agora, no Mundial, é continuar a sonhar até onde pudermos. Tomara encontremos um Brasil, Alemanha ou Portugal. Os melhores. Queremos estar com os melhores”.

“Esta passa a ser uma das três datas mais importantes da história de Cabo Verde, depois do Dia da Independência e do Dia da Democracia”, referiu Paulino Dias, que assistiu ao vivo ao jogo, acrescentando: “Tenho amigos próximos nos Estados Unidos e de certeza vamos estar lá para apoiar”.

Cabo Verde tem uma diáspora de cerca de 1,5 milhões de pessoas, o triplo dos residentes no arquipélago, distribuídos sobretudo pela Europa e pelos Estado Unidos, onde vão decorrer grande parte dos jogos do Mundial2026, a par do Canadá e México. “Tenho nos EUA sobrinhas, primos que acompanham o jogo. Hoje é um dia de festa”, disse João Vieira.

Os ‘Tubarões Azuis’ irão conhecer os adversários da fase final no sorteio agendado para 5 de dezembro, em Washington, nos Estados Unidos. Escolas, serviços públicos e muitas empresas privadas pararam esta segunda-feira para assistir ao jogo, graças à tolerância de ponto concedida pelo Governo, com o propósito de apoiar a seleção masculina de futebol.

A festa continua no estádio e não só: Cabo Verde é um país de música e todos prometem festejar até tarde. A seleção cabo-verdiana é a 19.ª seleção a assegurar a qualificação para o Mundial2026, juntando-se aos anfitriões EUA, Canadá e México.

Cabo Verde é o terceiro estreante a assegurar uma vaga entre as 48 seleções presentes no Mundial2026, juntamente com Jordânia e Uzbequistão, tornando-se na sexta nação africana apurada, depois de Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana.