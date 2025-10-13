Canais de música da MTV serão desativados até ao final do ano na Europa

A ação surge no âmbito das medidas para cortar custos que estão a ser tomadas pela Paramount, mas coloca também em evidência uma mudança nos hábitos de consumo de música e vídeo das pessoas.

Após 44 anos de transmissão contínua, a Paramount Global anunciou que os canais de música da MTV serão encerrados permanentemente na Europa até ao final deste ano. O principal canal MTV, mais focado em reality shows e entretenimento, deverá continuar.

Com esta decisão, os canais MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live vão assim deixar de ser transmitidos na Europa. A desativação vai começar no Reino Unido e Irlanda, estendendo-se depois à França, Alemanha, Áustria, Polónia, Hungria, Austrália e Brasil, segundo o Euronews.

A ação surge no âmbito das medidas para cortar custos que estão a ser tomadas pela Paramount, que se encontra num processo de fusão com a Skydance de mais de oito mil milhões de dólares.

A MTV chegou à Europa em 1987, marcando gerações (principalmente jovens), dando a conhecer novos artistas e lançando carreiras musicais. Apesar de a marca MTV continuar a estar presente nas plataformas digitais, refere ainda a Euronews, o fim dos seus canais de música representa o fim de uma era da televisão europeia.

Esta mudança coloca também em evidência a mudança de hábitos das pessoas, que estão a consumir música e videoclips musicais cada vez mais através de plataformas digitais — como YouTube, Spotify, TikTok ou Instagram — e menos através de canais de televisão linear.