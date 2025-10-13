Cellnex aprova redução do capital em 6 milhões

O Conselho de Administração da Cellnex, empresa espanhola de telecomunicações, aprovou esta segunda-feira uma redução de capital de 6,01 milhões de euros, o equivalente a 3,41% do capital.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), após esta transação, o capital da Cellnex será fixado em 170,6 milhões de euros, num total de 682.410.975 ações com o valor nominal de 0,25 euros. A empresa vai amortizar 24.064.404 ações próprias, que foram adquiridas no âmbito do programa de recompra de 800 milhões de euros, anunciado em janeiro deste ano.

A Cellnex pretende assim melhorar a remuneração dos acionistas e diminuir o número de ações em circulação. Esta empresa viu os seus prejuízos encolherem 72,5% no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo, para 115 milhões de euros.

A Cellnex, sediada em Espanha, opera em 10 países europeus, incluindo em Portugal onde entrou em 2020, quando comprou as torres móveis da Altice Portugal, alargando meses mais tarde a sua operação com a aquisição das antenas da NOS.