Chefe da diplomacia da UE em Kiev para discutir apoio financeiro e militar

  • Lusa
  • 9:23

"Os ucranianos inspiram o mundo com a sua coragem. A sua resiliência exige todo o nosso apoio", anunciou Kaja Kallas.

A chefe da diplomacia da União Europeia chegou hoje de manhã a Kiev para “conversações sobre apoio financeiro e militar” à Ucrânia, nomeadamente sobre um empréstimo de reparações que a Europa prepara com base nos ativos russos congelados.

Os ucranianos inspiram o mundo com a sua coragem. A sua resiliência exige todo o nosso apoio. Estou hoje em Kiev para conversações sobre apoio financeiro e militar, a segurança do setor energético da Ucrânia e a responsabilização da Rússia pelos seus crimes de guerra”, anunciou Kaja Kallas, numa publicação na rede social X.

Após ter iniciado o seu mandato na Ucrânia em dezembro, Kaja Kallas visita agora a Ucrânia no arranque de um inverno que promete ser difícil devido à destruição em larga escala das infraestruturas energéticas causada pelos ataques russos, mas também quando a Comissão Europeia finaliza uma proposta de empréstimo de reparações à Ucrânia assente em bens imobilizados russos na União Europeia (UE).

